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В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом
В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом
Вагон со сжиженным газом горит в Ахтубинске Астраханской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:55+0300
2026-08-27T20:55+0300
2026-08-27T20:55+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Вагон со сжиженным газом горит в Ахтубинске Астраханской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. "Происходит факельное горение вагона со сжиженным газом", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. ЧП произошло по адресу: город Ахтубинск, улица Черно-Иванова, 4. На место происшествия направлены пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В тушении задействован пожарный поезд ПАО "РЖД".
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газ, россия, астраханская область, ржд, пожар
Происшествия, Газ, РОССИЯ, Астраханская область, РЖД, пожар
В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом
МЧС: вагон со сжиженным газом загорелся в Ахтубинске Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Вагон со сжиженным газом горит в Ахтубинске Астраханской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Происходит факельное горение вагона со сжиженным газом", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.
ЧП произошло по адресу: город Ахтубинск, улица Черно-Иванова, 4.
На место происшествия направлены пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В тушении задействован пожарный поезд ПАО "РЖД
".