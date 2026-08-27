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В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом

В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом

Вагон со сжиженным газом горит в Ахтубинске Астраханской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:55+0300

2026-08-27T20:55+0300

2026-08-27T20:55+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - ПРАЙМ. Вагон со сжиженным газом горит в Ахтубинске Астраханской области, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. "Происходит факельное горение вагона со сжиженным газом", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. ЧП произошло по адресу: город Ахтубинск, улица Черно-Иванова, 4. На место происшествия направлены пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В тушении задействован пожарный поезд ПАО "РЖД".

астраханская область

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газ, россия, астраханская область, ржд, пожар