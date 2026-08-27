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Правительство обсудит финансирование инфраструктуры туризма на ООПТ

Правительство обсудит финансирование инфраструктуры туризма на ООПТ - 27.08.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит финансирование инфраструктуры туризма на ООПТ

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит финансирование инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба кабмина. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

2026-08-27T00:18+0300

туризм

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит финансирование инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О выделении Минприроды России в 2026 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидии из федерального бюджета на иные цели федеральному государственному бюджетному учреждению "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения реализации полномочий Минприроды России по организации туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также по утверждению планов рекреационной деятельности национальных парков, находящихся в ведении Минприроды России.

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туризм, бизнес, минприроды