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Чистая прибыль ритейлера Fix Price по МСФО снизилась на 30%

Чистая прибыль ритейлера Fix Price по МСФО снизилась на 30% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ритейлера Fix Price по МСФО снизилась на 30%

Чистая прибыль ритейлера Fix Price по МСФО снизилась за прошлое полугодие примерно на 30% в годовом выражении, до 2,7 миллиарда рублей, сообщила компания. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:53+0300

2026-08-27T13:53+0300

2026-08-27T13:53+0300

бизнес

финансы

fix price

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера Fix Price по МСФО снизилась за прошлое полугодие примерно на 30% в годовом выражении, до 2,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2026 года... Чистая прибыль за отчетный период составила 2,7 миллиарда рублей при рентабельности по чистой прибыли на уровне 1,8%", - говорится в сообщении. Аналогичный показатель в первом полугодии прошлого года составил 3,9 миллиарда рублей. Выручка компании в первом полугодии выросла на 4,8%, до 155,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 3,6% и составил 17 миллиардов рублей, а рентабельность по нему снизилась на 0,1 процентный пункт - до 10,9%. При этом сеть увеличилась на 259 магазинов, количество магазинов под управлением компании выросло на 232, а их совокупное количество достигло отметки в 8 077 точек. Во втором квартале чистая прибыль Fix Price выросла на 15,7% в годовом выражении, до 2,6 миллиарда рублей. Выручка выросла на 6,9% и составила 82,2 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 8,9% и достиг 10 миллиардов рублей, а рентабельность по нему выросла на 0,2 процентных пункта, до 12,2%.

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