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Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей
Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей
Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во втором квартале текущего года составила 10 миллиардов рублей против убытка в 50,2 миллиарда годом ранее, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T20:39+0300
2026-08-27T20:39+0300
финансы
афк "система"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872748708.jpg?1787852399
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во втором квартале текущего года составила 10 миллиардов рублей против убытка в 50,2 миллиарда годом ранее, сообщила компания. "Чистая прибыль за второй квартал 2026 года, сформированная благодаря монетизации активов группы, составила 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Чистый убыток компании во втором квартале 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей. Консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 336,2 миллиарда рублей. Отмечается, что лидерами роста стали медицинский, телеком и гостиничный активы. Скорректированная OIBDA группы за второй квартал 2026 года достигла 99,9 миллиарда рублей, показав рост в 12,4% в годовом выражении. Совокупные активы компании выросли на 4,7% и составили 3 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2026 года. Чистый долг корпоративного центра на конец второго квартала сократился на 13,8% по сравнению с концом первого и составил 330,5 миллиарда рублей. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.
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финансы, афк "система"
Финансы, АФК "Система"
20:39 27.08.2026
 
Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей

Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во II квартале составила 10 миллиардов рублей

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во втором квартале текущего года составила 10 миллиардов рублей против убытка в 50,2 миллиарда годом ранее, сообщила компания.
"Чистая прибыль за второй квартал 2026 года, сформированная благодаря монетизации активов группы, составила 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Чистый убыток компании во втором квартале 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей.
Консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 336,2 миллиарда рублей. Отмечается, что лидерами роста стали медицинский, телеком и гостиничный активы.
Скорректированная OIBDA группы за второй квартал 2026 года достигла 99,9 миллиарда рублей, показав рост в 12,4% в годовом выражении.
Совокупные активы компании выросли на 4,7% и составили 3 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2026 года.
Чистый долг корпоративного центра на конец второго квартала сократился на 13,8% по сравнению с концом первого и составил 330,5 миллиарда рублей.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.
 
ФинансыАФК "Система"
 
 
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