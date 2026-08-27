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Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей

Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль АФК "Система" во II квартале составила 10 миллиардов рублей

Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во втором квартале текущего года составила 10 миллиардов рублей против убытка в 50,2 миллиарда годом ранее, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:39+0300

2026-08-27T20:39+0300

2026-08-27T20:39+0300

финансы

афк "система"

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Чистая прибыль АФК "Система" по МСФО во втором квартале текущего года составила 10 миллиардов рублей против убытка в 50,2 миллиарда годом ранее, сообщила компания. "Чистая прибыль за второй квартал 2026 года, сформированная благодаря монетизации активов группы, составила 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Чистый убыток компании во втором квартале 2025 года составил 50,2 миллиарда рублей. Консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 336,2 миллиарда рублей. Отмечается, что лидерами роста стали медицинский, телеком и гостиничный активы. Скорректированная OIBDA группы за второй квартал 2026 года достигла 99,9 миллиарда рублей, показав рост в 12,4% в годовом выражении. Совокупные активы компании выросли на 4,7% и составили 3 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2026 года. Чистый долг корпоративного центра на конец второго квартала сократился на 13,8% по сравнению с концом первого и составил 330,5 миллиарда рублей. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.

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финансы, афк "система"