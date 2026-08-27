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Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле выросли на 3% - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле выросли на 3%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле выросли на 3% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле выросли на 3%
Рынок легковых автомашин с пробегом в июле в России вырос на 3% в годовом выражении, до 642 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:33+0300
2026-08-27T10:33+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рынок легковых автомашин с пробегом в июле в России вырос на 3% в годовом выражении, до 642 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам второго летнего месяца сократились на 3% в годовом натуральном выражении и составили 548,7 тысячи единиц, а средневзвешенная цена подержанной машины в июле составила 1,17 миллиона рублей. Таким образом, в совокупности на них было потрачено 642 миллиарда рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Так, в середине лета прошлого года при средневзвешенной цене в 1,1 миллиона рублей в России было куплено 567,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, на это ушло почти 624 миллиарда рублей.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:33 27.08.2026
 
Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле выросли на 3%

"Автостат": рынок легковых автомобилей с пробегом в июле в России вырос на 3%

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рынок легковых автомашин с пробегом в июле в России вырос на 3% в годовом выражении, до 642 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат".
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам второго летнего месяца сократились на 3% в годовом натуральном выражении и составили 548,7 тысячи единиц, а средневзвешенная цена подержанной машины в июле составила 1,17 миллиона рублей.
Таким образом, в совокупности на них было потрачено 642 миллиарда рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Так, в середине лета прошлого года при средневзвешенной цене в 1,1 миллиона рублей в России было куплено 567,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, на это ушло почти 624 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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