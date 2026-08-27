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Продажи новых автомобилей корейских брендов в России выросли на 34%

Продажи новых автомобилей корейских брендов в России выросли на 34% - 27.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей корейских брендов в России выросли на 34%

Продажи новых легковых автомобилей корейских брендов в России в январе-июле выросли на 34%, до 10,9 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:31+0300

2026-08-27T12:31+0300

2026-08-27T12:31+0300

бизнес

россия

kia

hyundai

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей корейских брендов в России в январе-июле выросли на 34%, до 10,9 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 7 месяцев текущего года на российском рынке было реализовано 10,9 тысячи новых легковых автомобилей корейских брендов. Это на треть (+34%) больше, чем в январе-июле прошлого года (8,1 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Самой популярной корейской маркой стала Kia, на долю которой приходится 50,6% продаж (5,5 тысячи штук). В годовом выражении продажи Kia выросли на 36% благодаря кроссоверу Seltos, уточняет аналитик. Реализация этой модели увеличилась в 3 раза, до 2777 единиц. Кроме того, популярность в России набирают компактный бюджетный кроссовер Kia KX1 и седан Kia K3. Все эти модели являются "доутильными", то есть имеют двигатель мощностью менее 160 лошадиных сил, а привозят их с китайского рынка, пишет Целиков. Продажи другой популярной в России корейской марки Hyundai сократились за семь месяцев на 7%, до 3130 единиц. "Модельный ряд широк, но чего-то яркого и интересного по цене тут немого", - комментирует директор "Автостата". Реализация корейских автомобилей KGM в январе-июле увеличилась в 4 раза, до 2029 единиц. Как уточняет Целиков, сейчас это фактически единственный глобальный бренд, который официально поставляет новые автомобили в Россию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, kia, hyundai