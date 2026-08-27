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Названы самые востребованные профессии в России летом

Названы самые востребованные профессии в России летом - 27.08.2026, ПРАЙМ

Названы самые востребованные профессии в России летом

Летом 2026 года в России больше всего увеличился спрос на работников кухни, фасовщиков, а также продавцов, работников торгового зала и кассиров, следует из... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:15+0300

2026-08-27T11:15+0300

2026-08-27T11:15+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Летом 2026 года в России больше всего увеличился спрос на работников кухни, фасовщиков, а также продавцов, работников торгового зала и кассиров, следует из исследования "Авито Подработка", с которым ознакомилось РИА Новости. "Первую строчку заняли работники розничной торговли… Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на работников кухни, на втором месте оказались фасовщики, третью позицию заняли продавцы… Также в топ-5 вошли работники торгового зала и кассиры", - говорится в исследовании. Отмечается, что в розничной торговли предложений стало на 90% больше, а среднее вознаграждение достигло 3,9 тысяч рублей за смену. Второе место заняли клинеры и помощники по хозяйству, где число предложений выросло на 72% по отношений к прошлому летнему сезону, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 5 тысяч рублей. Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на работников кухни: число предложений увеличилось на 116%, а среднее вознаграждение составило 5,5 тысяч за смену. На втором месте оказались фасовщики - предложений для них стало на 98% больше, среднее вознаграждение - 4,8 тысяч рублей за смену. "Третью позицию заняли продавцы: рост числа предложений составил 66%, а среднее вознаграждение — 3,9 тысяч рублей за смену. Летом спрос на таких специалистов дополнительно поддерживает сезонная торговля: продавцы нужны в парках и на городских площадках, в туристических местах и на курортах", - добавили в компании. Работников торгового зала стали искать на 58% чаще, чем годом ранее, при этом среднее вознаграждение для них достигло 3,6 тысяч рублей за смену. Кассиров стали искать на 32% чаще, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 2,8 тысяч рублей за смену. "Рост спроса на исполнителей в этих сферах может быть связан с сезонным увеличением покупательской активности. Исполнители помогают магазинам справляться с возросшим потоком покупателей, поддерживать порядок и выкладку товаров, а также оперативно закрывать задачи в часы пик", - резюмировали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия