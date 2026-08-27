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Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6% - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6%
Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6% - 27.08.2026, ПРАЙМ
Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6%
Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6% в годовом выражении - до 63 655 машин, свидетельствуют данные британского Общества... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:23+0300
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промышленность
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6% в годовом выражении - до 63 655 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Для внутреннего рынка в июле было выпущено 16 278 автомобилей, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Выпуск на экспорт снизился на 15,9% в годовом выражении, до 47 377 машин. За первые 7 месяцев текущего года автомобильное производство в стране снизилось на 8,1%, до 449 634 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 108 035 машин (-11%), на экспорт - 341 599 автомобилей (-7,1%). Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство упало в июле на 10,6% в годовом выражении, до 61 767 единиц, в том числе 15 534 машин (+9,3%) было произведено для внутреннего рынка и 46 233 (-15,8%) - на экспорт. Поставки на все основные рынки снизились, в частности, в ЕС - на 15,2%, США - на 17,7%, Турцию - на 18,5%, Китай - на 36,9% и Японию - на 24,4%, сообщает SMMT. "Данные за июль подчеркивают, в каких напряженных условиях сейчас работают британские производители автомобилей. Хотя негативные показатели усиливаются временной остановки работы предприятий и заменой моделей, они усугубляются снижением спроса за рубежом и жесткой конкуренцией в мире", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.
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бизнес, промышленность, великобритания, сша, турция, ес
Бизнес, Промышленность, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ТУРЦИЯ, ЕС
10:23 27.08.2026
 
Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6%

SMMT: производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6%

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле сократилось на 11,6% в годовом выражении - до 63 655 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Для внутреннего рынка в июле было выпущено 16 278 автомобилей, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Выпуск на экспорт снизился на 15,9% в годовом выражении, до 47 377 машин.
За первые 7 месяцев текущего года автомобильное производство в стране снизилось на 8,1%, до 449 634 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 108 035 машин (-11%), на экспорт - 341 599 автомобилей (-7,1%).
Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство упало в июле на 10,6% в годовом выражении, до 61 767 единиц, в том числе 15 534 машин (+9,3%) было произведено для внутреннего рынка и 46 233 (-15,8%) - на экспорт.
Поставки на все основные рынки снизились, в частности, в ЕС - на 15,2%, США - на 17,7%, Турцию - на 18,5%, Китай - на 36,9% и Японию - на 24,4%, сообщает SMMT.
"Данные за июль подчеркивают, в каких напряженных условиях сейчас работают британские производители автомобилей. Хотя негативные показатели усиливаются временной остановки работы предприятий и заменой моделей, они усугубляются снижением спроса за рубежом и жесткой конкуренцией в мире", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.
 
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