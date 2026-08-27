Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при наводнении в Непале достигло 389 - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/ratopati-872747969.html
Число погибших при наводнении в Непале достигло 389
Число погибших при наводнении в Непале достигло 389 - 27.08.2026, ПРАЙМ
Число погибших при наводнении в Непале достигло 389
Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:58+0300
2026-08-27T19:58+0300
общество
непал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872747969.jpg?1787849931
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. Ранее газета Kathmandu Post сообщала о 359 погибших. "Пока было обнаружено 389 тел", - говорится в сообщении. Отмечается, что число пострадавших от наводнения на данный момент составляет 466. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, при этом двое были спасены.
непал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , непал
Общество , НЕПАЛ
19:58 27.08.2026
 
Число погибших при наводнении в Непале достигло 389

Ratopati: число погибших при наводнении в Непале достигло 389 человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию.
Ранее газета Kathmandu Post сообщала о 359 погибших.
"Пока было обнаружено 389 тел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число пострадавших от наводнения на данный момент составляет 466.
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, при этом двое были спасены.
 
ОбществоНЕПАЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала