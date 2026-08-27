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Число погибших при наводнении в Непале достигло 389

Число погибших при наводнении в Непале достигло 389 - 27.08.2026, ПРАЙМ

Число погибших при наводнении в Непале достигло 389

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:58+0300

2026-08-27T19:58+0300

2026-08-27T19:58+0300

общество

непал

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. Ранее газета Kathmandu Post сообщала о 359 погибших. "Пока было обнаружено 389 тел", - говорится в сообщении. Отмечается, что число пострадавших от наводнения на данный момент составляет 466. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Управление Непала по туризму сообщило, что, по состоянию на 27 августа, пропавшими без вести считаются восемь российских граждан, при этом двое были спасены.

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общество , непал