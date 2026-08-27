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Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей
Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей
Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей, что стало наибольшим уровнем с лета 2024 года, рассказали РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T02:46+0300
2026-08-27T02:46+0300
финансы
банки
россия
"скоринг бюро"
банк россии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей, что стало наибольшим уровнем с лета 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". За прошлый месяц показатель вырос на 1,1%. При этом количество выданных потребкредитов в середине лета сократилось на 1% и составило 2,35 миллиона. Объем выдач составил 453 миллиарда рублей, почти не изменившись за прошлый месяц. Банк России в июле снизил ключевую ставку десятый раз подряд - на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
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финансы, банки, россия, "скоринг бюро", банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, "Скоринг бюро", Банк России
02:46 27.08.2026
 
Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей

Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей, что стало наибольшим уровнем с лета 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
За прошлый месяц показатель вырос на 1,1%.
При этом количество выданных потребкредитов в середине лета сократилось на 1% и составило 2,35 миллиона. Объем выдач составил 453 миллиарда рублей, почти не изменившись за прошлый месяц.
Банк России в июле снизил ключевую ставку десятый раз подряд - на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ"Скоринг бюро"Банк России
 
 
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