https://1prime.ru/20260827/razmer-872716935.html

Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей

Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Средний размер потребительского кредита в июле достиг 193,4 тысячи рублей

Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей, что стало наибольшим уровнем с лета 2024 года, рассказали РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T02:46+0300

2026-08-27T02:46+0300

2026-08-27T02:46+0300

финансы

банки

россия

"скоринг бюро"

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872716935.jpg?1787787964

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в июле достиг 193,4 тысячи рублей, что стало наибольшим уровнем с лета 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". За прошлый месяц показатель вырос на 1,1%. При этом количество выданных потребкредитов в середине лета сократилось на 1% и составило 2,35 миллиона. Объем выдач составил 453 миллиарда рублей, почти не изменившись за прошлый месяц. Банк России в июле снизил ключевую ставку десятый раз подряд - на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, "скоринг бюро", банк россии