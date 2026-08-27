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Российские разработчики ИИ оптимизировали работу общественного транспорта
Российские разработчики ИИ оптимизировали работу общественного транспорта - 27.08.2026, ПРАЙМ
Российские разработчики ИИ оптимизировали работу общественного транспорта
Разработчики российской платформы "Оптуран" благодаря модели на основе искусственного интеллекта первыми в мире смогли оптимизировать планирование работы... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:51+0300
2026-08-27T10:51+0300
2026-08-27T11:10+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчики российской платформы "Оптуран" благодаря модели на основе искусственного интеллекта первыми в мире смогли оптимизировать планирование работы общественного транспорта, сообщил Минтранс РФ. "Российские разработчики при помощи ИИ первыми в мире оптимизировали планирование работы общественного транспорта", - говорится в сообщении. Разработчики российской платформы "Оптуран" (создана подведомственным Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс") объединили в модели все три ключевых фактора: расписание движения общественного транспорта, выходы машин на линию и смены водителей. Как подчеркнули в Минтрансе, ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности промышленных расчетов. Технологию планирования успешно протестировали в Москве на маршрутах крупнейшего оператора ГУП "Мосгортранс" при участии ГКУ "Организатор перевозок". В перспективе ее масштабируют на другие регионы. "Планирование городского транспорта во всем мире разбито на последовательные этапы: сначала составляют расписание, затем под него подбирают выходы автобусов на линию, и только потом – смены водителей", - объяснили в министерстве. Из-за этого могут появляться лишние машины, переработки и неудобные разрывные смены. Российская модель считает все вводные, включая интервалы движения, вместимость транспорта, оборот подвижного состава, режим труда и отдыха водителей, требования контракта и правила предприятия, отметили в Минтрансе. По результатам тестов удалось снизить межрейсовые простои на 34%, уменьшить работу водителей в ночное время, а также высвободить два автобуса и направить их на усиление других маршрутов.
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технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Российские разработчики ИИ оптимизировали работу общественного транспорта
Минтранс: ИИ первым в мире оптимизировал планирование работы общественного транспорта
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Разработчики российской платформы "Оптуран" благодаря модели на основе искусственного интеллекта первыми в мире смогли оптимизировать планирование работы общественного транспорта, сообщил Минтранс РФ.
"Российские разработчики при помощи ИИ первыми в мире оптимизировали планирование работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Разработчики российской платформы "Оптуран" (создана подведомственным Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс") объединили в модели все три ключевых фактора: расписание движения общественного транспорта, выходы машин на линию и смены водителей.
Как подчеркнули в Минтрансе, ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности промышленных расчетов.
Технологию планирования успешно протестировали в Москве на маршрутах крупнейшего оператора ГУП "Мосгортранс" при участии ГКУ "Организатор перевозок". В перспективе ее масштабируют на другие регионы.
"Планирование городского транспорта во всем мире разбито на последовательные этапы: сначала составляют расписание, затем под него подбирают выходы автобусов на линию, и только потом – смены водителей", - объяснили в министерстве.
Из-за этого могут появляться лишние машины, переработки и неудобные разрывные смены.
Российская модель считает все вводные, включая интервалы движения, вместимость транспорта, оборот подвижного состава, режим труда и отдыха водителей, требования контракта и правила предприятия, отметили в Минтрансе.
По результатам тестов удалось снизить межрейсовые простои на 34%, уменьшить работу водителей в ночное время, а также высвободить два автобуса и направить их на усиление других маршрутов.