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Жителям Ямала и Камчатки проще всего накопить на студию в Москве

Жителям Ямала и Камчатки проще всего накопить на студию в Москве - 27.08.2026, ПРАЙМ

Жителям Ямала и Камчатки проще всего накопить на студию в Москве

Приобрести студию площадью всего 28 квадратных метров в Москве легче всего жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края - копить на жилье им... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:08+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Приобрести студию площадью всего 28 квадратных метров в Москве легче всего жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края - копить на жилье им придется не более шести лет, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". Согласно подсчетам компании, студия в 28 "квадратов" в новостройке Москвы обойдется примерно в 14,1 миллиона рублей. "Быстрее всего накопят на квартиру в столице те, кто живут в регионах с высокими зарплатами. Так, жителям Ямало-Ненецкого АО (средняя заработная плата - около 205,4 тысячи рублей в месяц) и Камчатского края (198,8 тысячи рублей) нужно всего 2,5 месяца, чтобы купить один квадратный метр. На квартиру минимальной площади в Москве в Ямало-Ненецком округе можно собрать за 5,7 года. Жители Камчатского края потратят на это 5,9 года",- заявили в "Мире квартир". Там уточнили, что следом идут сами москвичи - 6,4 года, на четвертом месте - Ненецкий автономный округ (6,6 года), на пятом - Якутия (7 лет). При этом петербуржцам придется копить на студию в Москве 9,1 года. Сложнее всего купить московскую студию, по подсчетам компании, будет жителям Дагестана (20,8 года), Ингушетии (20,5 года) и Чечни (20,4 года). В среднем по стране при среднероссийской зарплате 110,2 тысячи рублей в месяц накопить на 28 "квадратов" в Москве удастся за 10,7 года. Два года назад показатель составлял 11,9 года. "Получается, что квартиры-студии в новостройках столицы за это время стали чуть доступнее. Этому способствовал в первую очередь рост официальных зарплат, который с 2024 года составил 28%, в то время как средняя цена лота площадью 28 квадратных метров увеличилась всего на 15%", – объяснил гендиректор компании Павел Луценко.

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недвижимость, общество , бизнес, москва, камчатский край, якутия