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Роснедра рассчитывают получить выручку от лицензирования участков недр

Роснедра рассчитывают получить выручку от лицензирования участков недр - 27.08.2026, ПРАЙМ

Роснедра рассчитывают получить выручку от лицензирования участков недр

Роснедра рассчитывают по итогам года получить выручку от лицензирования участков недр в размере около 30 миллиардов рублей при плане в 20 миллиардов,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:07+0300

2026-08-27T08:07+0300

2026-08-27T08:07+0300

новосибирск

тува

иркутская область

роснедра

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Роснедра рассчитывают по итогам года получить выручку от лицензирования участков недр в размере около 30 миллиардов рублей при плане в 20 миллиардов, отлицензированы крупные месторождения ниобия в Сибири, сообщил заместитель руководителя ведомства Асламбек Гермаханов. "Лицензирование… Ежегодные доходы, которые обеспечивает агентство, колеблются в районе 20 миллиардов рублей. В 2026 году план, который нам доведен - 20 миллиардов. На 1 сентября мы его фактически выполнили, и планируется до конца года довести эту цифру до 30 миллиардов", - сказал он на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске. Он отметил, что, к примеру, в этом году выданы лицензии на такие месторождения, как Тастыгское (литий, ниобий, Тува), Большетагнинское (ниобий, Иркутская область), Татарское месторождение (ниобий, Красноярский край) и другие. "В 2025 году на территории Сибирского федерального округа силами недропользователей открыто 50 месторождений твердых полезных ископаемых и два месторождения углеводородного сырья. В том числе обеспечены приросты золота, серебра, титана, апатитовых руд, угля", - также сообщил Гермаханов. По данным Роснедр, на территории Сибири в настоящее время находится 3400 месторождений из 20 тысяч по России. На их освоение выдано более 3 тысяч лицензий из 16 тысяч по России в целом.

новосибирск

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