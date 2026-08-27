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Роснедра оценили ситуацию с сырьем в Ангаро-Енисейском кластере

Роснедра оценили ситуацию с сырьем в Ангаро-Енисейском кластере - 27.08.2026, ПРАЙМ

Роснедра оценили ситуацию с сырьем в Ангаро-Енисейском кластере

Создающийся в России Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов достаточно обеспечен сырьем сибирских... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:29+0300

2026-08-27T10:29+0300

2026-08-27T10:29+0300

промышленность

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Создающийся в России Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов достаточно обеспечен сырьем сибирских месторождений, сообщил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов. Ангаро-Енисейский кластер предполагает развитие добычи, переработки, производств химических и металлургических переделов, энергетики, инфраструктурной и научно-технологической базы. Функции проектного офиса кластера выполняет инновационный научно-технологический центр "Ангаро-Енисейская долина" (ранее - фонд "Долина Менделеева"). "В принципе, обеспеченность (полезными ископаемыми - ред.) на территории Сибирского федерального округа достаточная", - сказал Гермаханов на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске. По словам Гермаханова, под контролем и наблюдением Роснедр применительно к созданию Ангаро-Енисейского кластера находятся крупнейшие месторождения дефицитной группы сырья в Сибири. Также он отметил необходимость консолидировать усилия всех федеральных органов исполнительной власти с точки зрения мотивации недропользователей к вводу в эксплуатацию и выполнению условий пользования недрами, а также обеспечить добычу из техногенных объектов - отходов недропользования. В свою очередь директор Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН Николай Крук подтвердил, что потенциал имеющихся в Сибири месторождений для реализации проекта Ангаро-Енисейского кластера "более чем достаточный". "На сегодняшний день разведка ведется по семи месторождениям и на пять из них уже выданы добычные лицензии", - подчеркнул он. Однако от отметил необходимость централизованного планирования разработки месторождений на всех стадиях. "Для обеспечения кластера предполагается ввести в эксплуатацию 17 новых месторождений. Все эти месторождения открыты, разведаны и поставлены на баланс в советское время. С тех пор изменились стандарты подсчета запасов, то есть все эти месторождения нуждаются в систематической доразведке с использованием как геологических, так и геофизических методов", - сообщил ученый. Он отметил, что все эти месторождения комплексные, каждое из имеет целый спектр полезных компонентов и при добыче получается руда с определенным отношением разных полезных компонентов, индивидуальных для каждого месторождения.

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промышленность, россия, новосибирск, роснедра, ран