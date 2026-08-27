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В Роснедрах рассказали о необходимости новых специалистов
В Роснедрах рассказали о необходимости новых специалистов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Роснедрах рассказали о необходимости новых специалистов
Российская геологическая отрасль нуждается в привлечении не менее 4–5 тысяч новых специалистов ежегодно, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:05+0300
2026-08-27T18:05+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская геологическая отрасль нуждается в привлечении не менее 4–5 тысяч новых специалистов ежегодно, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов. "Мы понимаем, что нам порядка хотя бы 4-5 тысяч человек нужно каждый год приводить в отрасль", - сказал он в ходе брифинга о IV международном геологическом чемпионате "ГеоВызов". Также руководитель Роснедр отметил, что существует проблема дефицита кадров. По словам Казанова, в министерстве геологии Советского Союза работало 600 тысяч человек, а сейчас те же задачи решают примерно 50 тысяч человек. Казанов уточнил, что "ГеоВызов" - это вероятно самое крупное мероприятие такого рода в мире. Он добавил, что в нем примут участие 300 студентов из 14 стран, в частности из России, Белоруссии, Ирана, Ирака, Зимбабве, Алжира, Пакистана, Китая, Мексики и других. IV Международный геологический чемпионат "ГеоВызов" проходит с 28 августа по 9 сентября в Башкирии.
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промышленность, россия, белоруссия, иран, ирак, роснедра
Промышленность, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, ИРАК, Роснедра
В Роснедрах рассказали о необходимости новых специалистов
Глава Роснедр Казанов: геология нуждается в привлечении 4-5 тысяч специалистов ежегодно
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российская геологическая отрасль нуждается в привлечении не менее 4–5 тысяч новых специалистов ежегодно, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Мы понимаем, что нам порядка хотя бы 4-5 тысяч человек нужно каждый год приводить в отрасль", - сказал он в ходе брифинга о IV международном геологическом чемпионате "ГеоВызов".
Также руководитель Роснедр отметил, что существует проблема дефицита кадров. По словам Казанова, в министерстве геологии Советского Союза работало 600 тысяч человек, а сейчас те же задачи решают примерно 50 тысяч человек.
Казанов уточнил, что "ГеоВызов" - это вероятно самое крупное мероприятие такого рода в мире. Он добавил, что в нем примут участие 300 студентов из 14 стран, в частности из России, Белоруссии, Ирана, Ирака, Зимбабве, Алжира, Пакистана, Китая, Мексики и других.
IV Международный геологический чемпионат "ГеоВызов" проходит с 28 августа по 9 сентября в Башкирии.