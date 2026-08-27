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В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге
В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге - 27.08.2026, ПРАЙМ
В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает дополнить электронный паспорт транспортного средства обязательными данными о пробеге, ДТП и... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:47+0300
2026-08-27T09:47+0300
бизнес
россия
роад
ведомости
госдума
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает дополнить электронный паспорт транспортного средства обязательными данными о пробеге, ДТП и техобслуживании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова президента РоАД Алекся Подщеколдина. "Цель готовящегося законопроекта — создать цифровую историю каждого автомобиля от момента рождения и до его технической смерти", - говорится в материале. По его словам, законопроект о жизненном цикле автомобиля ассоциация планирует представить депутатам Госдумы или правительству в 2027 году. С концепцией инициативы уже ознакомились в Роспотребнадзоре и Минпромторге. Помимо пробега и ДТП в электронный паспорт предлагают вносить сведения о цене автомобиля, техобслуживании, обременениях, статусе беспилотного автомобиля, фактической утилизации машины и компании, которая ее провела. Необходимость изменений в РоАД связывают с проблемами покупателей подержанных автомобилей, которые не всегда могут получить полную информацию о машине. Одной из наиболее распространенных проблем остается скрученный пробег. В 2025 году в России было продано 6,24 миллиона автомобилей с пробегом - на 3% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, создание полной цифровой истории автомобиля поможет покупателям снизить риски при приобретении подержанных машин и сократить число споров между продавцами и клиентами.
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бизнес, россия, роад, ведомости, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РОАД, Ведомости, Госдума
09:47 27.08.2026
 
В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге

"Ведомости": РоАД предлагает дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает дополнить электронный паспорт транспортного средства обязательными данными о пробеге, ДТП и техобслуживании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова президента РоАД Алекся Подщеколдина.
"Цель готовящегося законопроекта — создать цифровую историю каждого автомобиля от момента рождения и до его технической смерти", - говорится в материале.
По его словам, законопроект о жизненном цикле автомобиля ассоциация планирует представить депутатам Госдумы или правительству в 2027 году. С концепцией инициативы уже ознакомились в Роспотребнадзоре и Минпромторге.
Помимо пробега и ДТП в электронный паспорт предлагают вносить сведения о цене автомобиля, техобслуживании, обременениях, статусе беспилотного автомобиля, фактической утилизации машины и компании, которая ее провела.
Необходимость изменений в РоАД связывают с проблемами покупателей подержанных автомобилей, которые не всегда могут получить полную информацию о машине. Одной из наиболее распространенных проблем остается скрученный пробег.
В 2025 году в России было продано 6,24 миллиона автомобилей с пробегом - на 3% больше, чем годом ранее.
По мнению экспертов, создание полной цифровой истории автомобиля поможет покупателям снизить риски при приобретении подержанных машин и сократить число споров между продавцами и клиентами.
 
БизнесРОССИЯРОАДВедомостиГосдума
 
 
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