https://1prime.ru/20260827/rossija-872720809.html

В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге

В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге - 27.08.2026, ПРАЙМ

В России хотят дополнить электронный паспорт автомобиля данными о пробеге

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает дополнить электронный паспорт транспортного средства обязательными данными о пробеге, ДТП и... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:47+0300

2026-08-27T09:47+0300

2026-08-27T09:47+0300

бизнес

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роад

ведомости

госдума

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает дополнить электронный паспорт транспортного средства обязательными данными о пробеге, ДТП и техобслуживании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова президента РоАД Алекся Подщеколдина. "Цель готовящегося законопроекта — создать цифровую историю каждого автомобиля от момента рождения и до его технической смерти", - говорится в материале. По его словам, законопроект о жизненном цикле автомобиля ассоциация планирует представить депутатам Госдумы или правительству в 2027 году. С концепцией инициативы уже ознакомились в Роспотребнадзоре и Минпромторге. Помимо пробега и ДТП в электронный паспорт предлагают вносить сведения о цене автомобиля, техобслуживании, обременениях, статусе беспилотного автомобиля, фактической утилизации машины и компании, которая ее провела. Необходимость изменений в РоАД связывают с проблемами покупателей подержанных автомобилей, которые не всегда могут получить полную информацию о машине. Одной из наиболее распространенных проблем остается скрученный пробег. В 2025 году в России было продано 6,24 миллиона автомобилей с пробегом - на 3% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, создание полной цифровой истории автомобиля поможет покупателям снизить риски при приобретении подержанных машин и сократить число споров между продавцами и клиентами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роад, ведомости, госдума