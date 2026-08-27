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Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира

Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира - 27.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира

Россия в обозримой перспективе сохранит за собой четвертое место среди крупнейших мировых экономик, несмотря на активный рост показателей развивающихся стран,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:48+0300

2026-08-27T10:48+0300

2026-08-27T10:48+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия в обозримой перспективе сохранит за собой четвертое место среди крупнейших мировых экономик, несмотря на активный рост показателей развивающихся стран, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Хотя в этом году в российской экономике ожидается невысокий рост, Россия, скорее всего, сохранит за собой четвертое место. Однако к первой шестерке стран приближаются крупные развивающиеся экономики, растущие более высокими темпами – например, Индонезия, так что со временем у России могут появиться новые конкуренты", - отмечает аналитик. Она пояснила, что места в рейтинге теоретически могут время от времени меняться – например, из-за колебаний обменных курсов или краткосрочного ускорения роста ВВП той или иной страны.

китай

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, китай, сша, индия