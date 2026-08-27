Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/rossija-872722701.html
Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира
Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира - 27.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира
Россия в обозримой перспективе сохранит за собой четвертое место среди крупнейших мировых экономик, несмотря на активный рост показателей развивающихся стран,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:48+0300
2026-08-27T10:48+0300
мировая экономика
россия
китай
сша
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872722701.jpg?1787816888
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия в обозримой перспективе сохранит за собой четвертое место среди крупнейших мировых экономик, несмотря на активный рост показателей развивающихся стран, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Хотя в этом году в российской экономике ожидается невысокий рост, Россия, скорее всего, сохранит за собой четвертое место. Однако к первой шестерке стран приближаются крупные развивающиеся экономики, растущие более высокими темпами – например, Индонезия, так что со временем у России могут появиться новые конкуренты", - отмечает аналитик. Она пояснила, что места в рейтинге теоретически могут время от времени меняться – например, из-за колебаний обменных курсов или краткосрочного ускорения роста ВВП той или иной страны.    
китай
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, сша, индия
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
10:48 27.08.2026
 
Аналитик: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира

Аналитик Беленькая: Россия сохранит четвертое место среди крупнейших экономик мира

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия в обозримой перспективе сохранит за собой четвертое место среди крупнейших мировых экономик, несмотря на активный рост показателей развивающихся стран, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия.
"Хотя в этом году в российской экономике ожидается невысокий рост, Россия, скорее всего, сохранит за собой четвертое место. Однако к первой шестерке стран приближаются крупные развивающиеся экономики, растущие более высокими темпами – например, Индонезия, так что со временем у России могут появиться новые конкуренты", - отмечает аналитик.
Она пояснила, что места в рейтинге теоретически могут время от времени меняться – например, из-за колебаний обменных курсов или краткосрочного ускорения роста ВВП той или иной страны.
 
 
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙСШАИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала