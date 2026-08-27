https://1prime.ru/20260827/rossija-872731731.html

Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова

Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова

Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:00+0300

2026-08-27T14:00+0300

2026-08-27T14:10+0300

общество

россия

вероника скворцова

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. "Мы полностью становимся самодостаточными не только в крови и компонентах крови, но и, соответственно, в препаратах", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В прошлый раз лидер страны принимал руководителя ФМБА в Кремле в ноябре 2024 года. Они обсуждали участие подразделений агентства в спецоперации, его научные разработки и инновационные продукты в области биотехнологий.

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общество , россия, вероника скворцова, владимир путин