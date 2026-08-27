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Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова
Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова
Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:00+0300
2026-08-27T14:10+0300
общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. "Мы полностью становимся самодостаточными не только в крови и компонентах крови, но и, соответственно, в препаратах", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В прошлый раз лидер страны принимал руководителя ФМБА в Кремле в ноябре 2024 года. Они обсуждали участие подразделений агентства в спецоперации, его научные разработки и инновационные продукты в области биотехнологий.
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общество , россия, вероника скворцова, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Вероника Скворцова, Владимир Путин
14:00 27.08.2026 (обновлено: 14:10 27.08.2026)
 
Россия становится самодостаточной в сфере медпрепаратов, заявила Скворцова

Глава ФМБА Скворцова: Россия становится полностью самодостаточной в медицинских препаратах

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"Мы полностью становимся самодостаточными не только в крови и компонентах крови, но и, соответственно, в препаратах", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
В прошлый раз лидер страны принимал руководителя ФМБА в Кремле в ноябре 2024 года. Они обсуждали участие подразделений агентства в спецоперации, его научные разработки и инновационные продукты в области биотехнологий.
 
ОбществоРОССИЯВероника СкворцоваВладимир Путин
 
 
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