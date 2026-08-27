Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/rossija-872732660.html
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:18+0300
2026-08-27T14:18+0300
газ
россия
германия
украина
москва
мария захарова
мид рф
мид
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872732660.jpg?1787829502
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув неизменность подходов Москвы к расследованию этого теракта. "Подходы России к расследованию этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, который тянется уже без малого четыре года, остаются неизменными. Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы были установлены, наказаны его исполнители и, конечно, заказчики", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что Федеральная прокуратура ФРГ вынесла обвинительное заключение по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года в отношении гражданина Украины Сергея К.: как следует из опубликованных немецких документов, он с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и совершил это преступление. Еще один подозреваемый был задержан на днях в Хорватии, добавила дипломат. "Мы сделали все для того, чтобы это расследование имело настоящий международный формат, было открытым, транспарентным, как любят на Западе говорить, велось соответствующим образом, специалистами, а не политиками. Мы предложили сделать это расследование под эгидой Организации Объединенных Наций... Но вы помните, кто выступил против? Западные союзники Германии. Да и Германия сама тоже была против", - отметила Захарова. Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили национальные расследования, не предъявив обвинений.​
германия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, германия, украина, москва, мария захарова, мид рф, мид, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ, МИД, Северный поток - 2
14:18 27.08.2026
 
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"

Захарова: Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув неизменность подходов Москвы к расследованию этого теракта.
"Подходы России к расследованию этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, который тянется уже без малого четыре года, остаются неизменными. Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы были установлены, наказаны его исполнители и, конечно, заказчики", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Федеральная прокуратура ФРГ вынесла обвинительное заключение по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года в отношении гражданина Украины Сергея К.: как следует из опубликованных немецких документов, он с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и совершил это преступление. Еще один подозреваемый был задержан на днях в Хорватии, добавила дипломат.
"Мы сделали все для того, чтобы это расследование имело настоящий международный формат, было открытым, транспарентным, как любят на Западе говорить, велось соответствующим образом, специалистами, а не политиками. Мы предложили сделать это расследование под эгидой Организации Объединенных Наций... Но вы помните, кто выступил против? Западные союзники Германии. Да и Германия сама тоже была против", - отметила Захарова.
Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили национальные расследования, не предъявив обвинений.​
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАМОСКВАМария ЗахароваМИД РФМИДСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала