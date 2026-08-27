https://1prime.ru/20260827/rossija-872732660.html

Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"

Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков" - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"

Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:18+0300

2026-08-27T14:18+0300

2026-08-27T14:18+0300

газ

россия

германия

украина

москва

мария захарова

мид рф

мид

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872732660.jpg?1787829502

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув неизменность подходов Москвы к расследованию этого теракта. "Подходы России к расследованию этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, который тянется уже без малого четыре года, остаются неизменными. Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы были установлены, наказаны его исполнители и, конечно, заказчики", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что Федеральная прокуратура ФРГ вынесла обвинительное заключение по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года в отношении гражданина Украины Сергея К.: как следует из опубликованных немецких документов, он с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и совершил это преступление. Еще один подозреваемый был задержан на днях в Хорватии, добавила дипломат. "Мы сделали все для того, чтобы это расследование имело настоящий международный формат, было открытым, транспарентным, как любят на Западе говорить, велось соответствующим образом, специалистами, а не политиками. Мы предложили сделать это расследование под эгидой Организации Объединенных Наций... Но вы помните, кто выступил против? Западные союзники Германии. Да и Германия сама тоже была против", - отметила Захарова. Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили национальные расследования, не предъявив обвинений.​

германия

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, германия, украина, москва, мария захарова, мид рф, мид, северный поток - 2