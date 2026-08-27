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Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков" - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув неизменность подходов Москвы к расследованию этого теракта.
"Подходы России к расследованию этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, который тянется уже без малого четыре года, остаются неизменными. Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы были установлены, наказаны его исполнители и, конечно, заказчики", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Федеральная прокуратура ФРГ вынесла обвинительное заключение по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года в отношении гражданина Украины Сергея К.: как следует из опубликованных немецких документов, он с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и совершил это преступление. Еще один подозреваемый был задержан на днях в Хорватии, добавила дипломат.
"Мы сделали все для того, чтобы это расследование имело настоящий международный формат, было открытым, транспарентным, как любят на Западе говорить, велось соответствующим образом, специалистами, а не политиками. Мы предложили сделать это расследование под эгидой Организации Объединенных Наций... Но вы помните, кто выступил против? Западные союзники Германии. Да и Германия сама тоже была против", - отметила Захарова.
Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили национальные расследования, не предъявив обвинений.
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Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
Захарова: Россия настаивает на наказании исполнителей подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы исполнители и заказчики подрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были установлены и наказаны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув неизменность подходов Москвы к расследованию этого теракта.
"Подходы России к расследованию этого беспрецедентного во всех отношениях теракта, который тянется уже без малого четыре года, остаются неизменными. Мы настаивали и продолжаем настаивать на том, чтобы были установлены, наказаны его исполнители и, конечно, заказчики", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Федеральная прокуратура ФРГ вынесла обвинительное заключение по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года в отношении гражданина Украины Сергея К.: как следует из опубликованных немецких документов, он с сообщниками по указанию государственных инстанций Украины организовал и совершил это преступление. Еще один подозреваемый был задержан на днях в Хорватии, добавила дипломат.
"Мы сделали все для того, чтобы это расследование имело настоящий международный формат, было открытым, транспарентным, как любят на Западе говорить, велось соответствующим образом, специалистами, а не политиками. Мы предложили сделать это расследование под эгидой Организации Объединенных Наций... Но вы помните, кто выступил против? Западные союзники Германии. Да и Германия сама тоже была против", - отметила Захарова.
Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили национальные расследования, не предъявив обвинений.