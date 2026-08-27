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В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники

В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники - 27.08.2026, ПРАЙМ

В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники

Новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей утвердили в России, говорится в сообщении Росстандарта. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:02+0300

2026-08-27T17:02+0300

2026-08-27T17:03+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей утвердили в России, говорится в сообщении Росстандарта. "Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р 72796-2026 "Подоконники из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия"... Отдельно в документе учтены требования к подоконникам из сотовых алюминиевых панелей - перспективному для российского рынка виду продукции", - говорится в сообщении. В Росстандарте добавили, что ГОСТ устанавливает единые требования к современным подоконникам по прочности, материалам, геометрическим параметрам и защитно-декоративным покрытиям. Ожидается, что новый стандарт повысит возможности применения таких изделий при строительстве и капитальном ремонте социальных объектов - школ, детских садов, больниц и поликлиник. ГОСТ вступает в действие с 1 октября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, росстандарт