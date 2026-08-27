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В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники
В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники - 27.08.2026, ПРАЙМ
В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники
Новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей утвердили в России, говорится в сообщении Росстандарта. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:02+0300
2026-08-27T17:03+0300
россия
финансы
росстандарт
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей утвердили в России, говорится в сообщении Росстандарта. "Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р 72796-2026 "Подоконники из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия"... Отдельно в документе учтены требования к подоконникам из сотовых алюминиевых панелей - перспективному для российского рынка виду продукции", - говорится в сообщении. В Росстандарте добавили, что ГОСТ устанавливает единые требования к современным подоконникам по прочности, материалам, геометрическим параметрам и защитно-декоративным покрытиям. Ожидается, что новый стандарт повысит возможности применения таких изделий при строительстве и капитальном ремонте социальных объектов - школ, детских садов, больниц и поликлиник. ГОСТ вступает в действие с 1 октября 2026 года.
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россия, финансы, росстандарт
РОССИЯ, Финансы, Росстандарт
17:02 27.08.2026 (обновлено: 17:03 27.08.2026)
 
В России появился новый ГОСТ на алюминиевые подоконники

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на подоконники из алюминиевых и ПВХ-профилей утвердили в России, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р 72796-2026 "Подоконники из алюминиевых и поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия"... Отдельно в документе учтены требования к подоконникам из сотовых алюминиевых панелей - перспективному для российского рынка виду продукции", - говорится в сообщении.
В Росстандарте добавили, что ГОСТ устанавливает единые требования к современным подоконникам по прочности, материалам, геометрическим параметрам и защитно-декоративным покрытиям. Ожидается, что новый стандарт повысит возможности применения таких изделий при строительстве и капитальном ремонте социальных объектов - школ, детских садов, больниц и поликлиник.
ГОСТ вступает в действие с 1 октября 2026 года.
 
РОССИЯФинансыРосстандарт
 
 
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