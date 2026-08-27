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Россия укрепила позиции в списке стран по числу миллиардеров

Россия укрепила позиции в списке стран по числу миллиардеров - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия укрепила позиции в списке стран по числу миллиардеров

Россия в прошлом году укрепила свои позиции в качестве четвертой страны в мире по числу миллиардеров: их число за год выросло на 18%, чему способствовали доходы | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:14+0300

2026-08-27T17:14+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия в прошлом году укрепила свои позиции в качестве четвертой страны в мире по числу миллиардеров: их число за год выросло на 18%, чему способствовали доходы от продажи сырьевых товаров, динамика валютных курсов и процентных ставок, говорится в материалах аналитической компании Altrata. "Россия укрепила свои позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров: численность этой группы и совокупный объем их состояния выросли благодаря благоприятному влиянию валютных курсов и процентных ставок, а также увеличению доходов от сырьевых товаров (за исключением нефти) на фоне переориентации торговли в сторону Азии", - отмечают аналитики. Согласно их данным, численность миллиардеров в России по итогам 2025 года выросла на 18% - до 151 человека. Кроме того, аналитики отметили, что Москва обычно входит в топ-15 городов по числу миллиардеров, однако в этом году не была учтена в рейтинге ввиду ограниченности доступных данных. В пятерку наиболее заметных по этому показателю городов вошли Нью-Йорк, Гонконг, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. Первую строчку заняли США, где численность миллиардеров выросла на 11,5% - до 1265 человек. "США являются домом для трети мирового класса миллиардеров — это более чем в три раза превышает показатель Китая", - указывают авторы доклада. "Доля совокупного состояния миллиардеров, приходящаяся на США, еще выше и составляет 44%. Это отражает способность американской экономики генерировать капитал, ее сильные позиции в сфере технологий и финансовых услуг, а также высокую концентрацию в стране многих из наиболее состоятельных миллиардеров мира", - добавляют аналитики. На втором месте оказался Китай, где их число увеличилось на 13,1% - до 363 человек. Замыкает тройку Германия - в этой стране число миллиардеров выросло на 20,1% - до 221 человека. Кроме перечисленных стран, в топ-5 также вошла Индия (рост на 3,9% - до 132 человек). При этом авторы доклада отмечают, что в 2025 году на долю 15 ведущих стран мира приходилось 83% совокупного состояния всех миллиардеров мира.

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россия, сша, москва, нью-йорк