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Россия открыта для партнерства в сохранении редких животных, заявил Козлов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия открыта для партнерства в сохранении редких животных, заявил Козлов
Россия открыта для партнерства в сохранении редких животных, заявил Козлов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия открыта для партнерства в сохранении редких животных, заявил Козлов
Россия открыта для сотрудничества со всеми странами в сохранении не только тигра, но и других редких животных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:50+0300
2026-08-27T17:54+0300
россия
казахстан
азия
владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества со всеми странами в сохранении не только тигра, но и других редких животных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Хочу подчеркнуть, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами для сохранения не только тигра, но и других редких животных. Мы активно работаем с другими государствами в этой сфере, например, по снежному барсу, зубру, соколиным, дзерену, аргали, стерху и другим видам", - сказал он. Козлов отметил, что возрождение популяции тигра в Казахстане - это часть большой работы, которую ведет Россия и другие страны для сохранения крупнейшей кошки планеты. Ареал тигра, одного из самых редких хищников, охватывает 13 стран Азии. "Очевидно, что сохранить его государства могут только сообща. И Россия здесь играет одну из ключевых ролей, ведь у нас обитает почти вся популяция амурского тигра", - заключил министр. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
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россия, казахстан, азия, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЗИЯ, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
17:50 27.08.2026 (обновлено: 17:54 27.08.2026)
 
Россия открыта для партнерства в сохранении редких животных, заявил Козлов

Глава Минприроды Козлов: Россия открыта для сотрудничества в сохранении редких животных

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества со всеми странами в сохранении не только тигра, но и других редких животных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Хочу подчеркнуть, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами для сохранения не только тигра, но и других редких животных. Мы активно работаем с другими государствами в этой сфере, например, по снежному барсу, зубру, соколиным, дзерену, аргали, стерху и другим видам", - сказал он.
Козлов отметил, что возрождение популяции тигра в Казахстане - это часть большой работы, которую ведет Россия и другие страны для сохранения крупнейшей кошки планеты. Ареал тигра, одного из самых редких хищников, охватывает 13 стран Азии.
"Очевидно, что сохранить его государства могут только сообща. И Россия здесь играет одну из ключевых ролей, ведь у нас обитает почти вся популяция амурского тигра", - заключил министр.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
 
РОССИЯКАЗАХСТАНАЗИЯВладивостокАлександр КозловМинприродыВЭФ
 
 
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