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Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда

Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда

Россияне считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:31+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россияне считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". "Почти половина работающих россиян (44%) считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Отмечается, что помимо низкой текучести кадров, в тройку признаков сильного HR-бренда вошли хорошие отзывы о компании как о работодателе – этот фактор отметили 35% респондентов, а также большое количество желающих работать в компании (27%). Кроме того, для 14% респондентов значимыми признаками также являются награды компании, столько же обращают внимание на активность работодателя в социальных сетях. Для 12% показателем сильного HR-бренда становится, что в компании работают известные эксперты отрасли. При оценке компании как потенциального работодателя россияне в первую очередь обращают внимание на то, как устроены отношения внутри нее. Так, 41% опрошенных оценивают взаимоотношения между руководителями и сотрудниками, 34% - атмосферу в офисе и рабочее пространство, 33% - коллектив, командный дух, внутренние отношения и корпоративную культуру. Помимо HR-бренда, при выборе работодателя для россиян значимы и другие факторы. Больше половины респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, 36% обращают внимание на удобный график и формат работы, а для 29% важен баланс работы и личной жизни. Также среди значимых характеристик работодателя респонденты назвали комфортную атмосферу и корпоративную культуру, возможность профессионального роста и обучения, дополнительные бонусы - ДМС, оплату питания, спорт и компенсации. Большинство работающих в штате компаний россиян удовлетворены своей текущей работой. При этом вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних отношений: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени, заключили там.

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бизнес, россия, банки, авито работа