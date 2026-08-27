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Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда
Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда
Россияне считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:17+0300
2026-08-27T10:31+0300
бизнес
россия
банки
авито работа
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россияне считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". "Почти половина работающих россиян (44%) считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Отмечается, что помимо низкой текучести кадров, в тройку признаков сильного HR-бренда вошли хорошие отзывы о компании как о работодателе – этот фактор отметили 35% респондентов, а также большое количество желающих работать в компании (27%). Кроме того, для 14% респондентов значимыми признаками также являются награды компании, столько же обращают внимание на активность работодателя в социальных сетях. Для 12% показателем сильного HR-бренда становится, что в компании работают известные эксперты отрасли. При оценке компании как потенциального работодателя россияне в первую очередь обращают внимание на то, как устроены отношения внутри нее. Так, 41% опрошенных оценивают взаимоотношения между руководителями и сотрудниками, 34% - атмосферу в офисе и рабочее пространство, 33% - коллектив, командный дух, внутренние отношения и корпоративную культуру. Помимо HR-бренда, при выборе работодателя для россиян значимы и другие факторы. Больше половины респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, 36% обращают внимание на удобный график и формат работы, а для 29% важен баланс работы и личной жизни. Также среди значимых характеристик работодателя респонденты назвали комфортную атмосферу и корпоративную культуру, возможность профессионального роста и обучения, дополнительные бонусы - ДМС, оплату питания, спорт и компенсации. Большинство работающих в штате компаний россиян удовлетворены своей текущей работой. При этом вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних отношений: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени, заключили там.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, банки, авито работа
Бизнес, РОССИЯ, Банки, Авито Работа
10:17 27.08.2026 (обновлено: 10:31 27.08.2026)
 
Россияне назвали главный признак сильного HR-бренда

"Авито Работа": 44% россиян считают низкую текучесть кадров признаком сильного HR-бренда

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россияне считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы".
"Почти половина работающих россиян (44%) считают низкую текучесть кадров и длительную работу сотрудников в компании главным признаком сильного HR-бренда", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 7 тысяч человек.
Отмечается, что помимо низкой текучести кадров, в тройку признаков сильного HR-бренда вошли хорошие отзывы о компании как о работодателе – этот фактор отметили 35% респондентов, а также большое количество желающих работать в компании (27%).
Кроме того, для 14% респондентов значимыми признаками также являются награды компании, столько же обращают внимание на активность работодателя в социальных сетях. Для 12% показателем сильного HR-бренда становится, что в компании работают известные эксперты отрасли.
При оценке компании как потенциального работодателя россияне в первую очередь обращают внимание на то, как устроены отношения внутри нее. Так, 41% опрошенных оценивают взаимоотношения между руководителями и сотрудниками, 34% - атмосферу в офисе и рабочее пространство, 33% - коллектив, командный дух, внутренние отношения и корпоративную культуру.
Помимо HR-бренда, при выборе работодателя для россиян значимы и другие факторы. Больше половины респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, 36% обращают внимание на удобный график и формат работы, а для 29% важен баланс работы и личной жизни.
Также среди значимых характеристик работодателя респонденты назвали комфортную атмосферу и корпоративную культуру, возможность профессионального роста и обучения, дополнительные бонусы - ДМС, оплату питания, спорт и компенсации.
Большинство работающих в штате компаний россиян удовлетворены своей текущей работой. При этом вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних отношений: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени, заключили там.
 
БизнесРОССИЯБанкиАвито Работа
 
 
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