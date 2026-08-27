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Россиянам рассказали, как не попасться на сайт-двойник

Россиянам рассказали, как не попасться на сайт-двойник - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как не попасться на сайт-двойник

Мошенники часто создают сайты-двойники, рассчитывая на невнимательность пользователей, поэтому россиянам необходимо внимательно проверять символы в адресной... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:17+0300

2026-08-27T10:32+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мошенники часто создают сайты-двойники, рассчитывая на невнимательность пользователей, поэтому россиянам необходимо внимательно проверять символы в адресной строке, чтобы не попасться на фишинговый сайт, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.Отмечается, что фишинговые сайты могут выглядеть официально, а значок защищенной передачи данных (защищенный протокол передачи данных между браузером пользователя и веб-сервером - https) не всегда гарантирует, что открываемая страница - реальный ресурс."Проверяйте адресную строку. Аферисты рассчитывают на вашу невнимательность. От оригинального домена может отличаться даже один символ. Не игнорируйте предупреждение браузера о небезопасном сайте", - рассказали в центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.В центре также посоветовали обращать внимание на ассортимент, указанный на сайте, если это интернет-магазин, и цены на товары, потому что заниженная стоимость и небольшой выбор продуктов могут быть признаками фейка. Кроме того, стоит проверять орфографию на сайте, так как мошенники часто допускают ошибки, создавая сайты-подделки на скорую руку."Если ресурс запрашивает пароль от интернет-банка, авторизацию через аккаунт "Госуслуг", полный набор банковских данных, то это серьезный повод прекратить взаимодействие", - заключили в центре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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