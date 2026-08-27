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"Последний шанс": Украина в опале, время для переговоров уходит

"Последний шанс": Украина в опале, время для переговоров уходит - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Последний шанс": Украина в опале, время для переговоров уходит

Украине придется согласиться на более жесткие условия будущего соглашения с Москвой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:47+0300

2026-08-27T13:47+0300

2026-08-27T13:52+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Украине придется согласиться на более жесткие условия будущего соглашения с Москвой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала, пишет ИноСМИ. По его словам, действия Запада и Киева дают России стимул добиваться более жесткой сделки."Действия Запада и украинцев, направленные на повышение ставок против русских, просто дают России больший стимул добиваться более жесткой сделки. Любой здравомыслящий человек сказал бы, что нужно добиваться мира", — заявил Миршаймер.Профессор подчеркнул, что положение Киева крайне тяжелое: Россия фактически закрыла украинские порты в Черном море, что наносит огромный ущерб экономике. У Украины не хватает живой силы, на линии фронта есть бреши, при этом у России больше артиллерии и планирующих бомб. Экономические последствия, по его мнению, будут ощущаться на поле боя.Ранее президент России Владимир Путин называл условия завершения конфликта: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В Кремле неоднократно заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам.

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мировая экономика, киев, украина, запад, владимир путин, нато