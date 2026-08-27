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РСТ рассказал, когда россияне могут выгодно отдохнуть на курортах
РСТ рассказал, когда россияне могут выгодно отдохнуть на курортах - 27.08.2026, ПРАЙМ
РСТ рассказал, когда россияне могут выгодно отдохнуть на курортах
Российские туристы могут выгодно отдохнуть на курортах страны в последние дни августа и в начале сентября, так как в конце летнего сезона отели традиционно... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:39+0300
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туризм
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россия
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геленджик
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российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские туристы могут выгодно отдохнуть на курортах страны в последние дни августа и в начале сентября, так как в конце летнего сезона отели традиционно снижают цены - скидки достигают 35-40%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В конце летнего сезона в российских курортных отелях снижаются цены, особенно это заметно в регионах, расположенных на море, в первую очередь, в Краснодарском крае и Калининградской области. Особенно выгодно можно отдохнуть в последние дни августа и в начале сентября, когда скидки достигают 35-40%", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, туры на сентябрь в этом сезоне продаются на 8-10% дешевле, чем годом ранее. "Максимальное снижение идет в период с 26 августа по 5 сентября, поскольку в эти дни с курортов массово уезжают родители с детьми, а новая волна туристов еще не прибывает", - пояснил он.
Как подсчитали в платформе Bronevik.com, в сентябре по сравнению с августом на некоторых курортах стоимость ночи в отелях падает на 20-30%. В среднем по стране сутки проживания стоят до 7,9 тысячи рублей.
"Наиболее заметно снижение на курортах Краснодарского края: в Дивноморском и Лазаревском цены упали на 33% (5,5 тысячи) и 30% (5,1 тысячи) соответственно. На Красной Поляне снижение составило 22%, до 9,8 тысячи рублей, в Геленджике – тоже 22%, до 8,9 тысячи рублей", - рассказали в РСТ, основываясь на данных платформы.
Помимо этого, снижение цен на размещение демонстрируют курорты Калининградской области. Так, в Янтарном стоимость снизилась на 26%, до 12,9 тысячи рублей, в Светлогорске – на 22%, до 9,7 тысячи, в Зеленоградске – на 17%, до 10,7 тысячи рублей.
Стоимость туристического жилья в Москве, Краснодаре, Ставрополе, Липецке, Смоленске и Екатеринбурге снизилась на 1-2%, в Архызе, Минводах и Кисловодске - на 1-3%, а в Костроме, Ярославле и Великом Новгороде - в пределах 2-3%.
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туризм, бизнес, россия, краснодарский край, геленджик, москва, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Геленджик, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ рассказал, когда россияне могут выгодно отдохнуть на курортах
РСТ: выгодно отдохнуть на курортах России в последние дни августа и в начале сентября
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские туристы могут выгодно отдохнуть на курортах страны в последние дни августа и в начале сентября, так как в конце летнего сезона отели традиционно снижают цены - скидки достигают 35-40%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В конце летнего сезона в российских курортных отелях снижаются цены, особенно это заметно в регионах, расположенных на море, в первую очередь, в Краснодарском крае и Калининградской области. Особенно выгодно можно отдохнуть в последние дни августа и в начале сентября, когда скидки достигают 35-40%", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, туры на сентябрь в этом сезоне продаются на 8-10% дешевле, чем годом ранее. "Максимальное снижение идет в период с 26 августа по 5 сентября, поскольку в эти дни с курортов массово уезжают родители с детьми, а новая волна туристов еще не прибывает", - пояснил он.
Как подсчитали в платформе Bronevik.com, в сентябре по сравнению с августом на некоторых курортах стоимость ночи в отелях падает на 20-30%. В среднем по стране сутки проживания стоят до 7,9 тысячи рублей.
"Наиболее заметно снижение на курортах Краснодарского края: в Дивноморском и Лазаревском цены упали на 33% (5,5 тысячи) и 30% (5,1 тысячи) соответственно. На Красной Поляне снижение составило 22%, до 9,8 тысячи рублей, в Геленджике – тоже 22%, до 8,9 тысячи рублей", - рассказали в РСТ, основываясь на данных платформы.
Помимо этого, снижение цен на размещение демонстрируют курорты Калининградской области. Так, в Янтарном стоимость снизилась на 26%, до 12,9 тысячи рублей, в Светлогорске – на 22%, до 9,7 тысячи, в Зеленоградске – на 17%, до 10,7 тысячи рублей.
Стоимость туристического жилья в Москве, Краснодаре, Ставрополе, Липецке, Смоленске и Екатеринбурге снизилась на 1-2%, в Архызе, Минводах и Кисловодске - на 1-3%, а в Костроме, Ярославле и Великом Новгороде - в пределах 2-3%.