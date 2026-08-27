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Рубль на распутье: доллар теряет поддержку - 27.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260827/rubl-872732750.html
Рубль на распутье: доллар теряет поддержку
Рубль на распутье: доллар теряет поддержку - 27.08.2026, ПРАЙМ
Рубль на распутье: доллар теряет поддержку
Валютный рынок в конце августа находится в ожидании важных сигналов от ФРС США. Основное внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем выступлении главы... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:22+0300
2026-08-27T14:28+0300
экономика
рынок
мнения аналитиков
рубль
валюта
россия
финансы
сша
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Валютный рынок в конце августа находится в ожидании важных сигналов от ФРС США. Основное внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем выступлении главы американского регулятора в Джексон-Хоуле, которое может определить ожидания рынка относительно сентябрьского заседания по ключевой ставке. При этом позиции доллара в среднесрочной перспективе остаются уязвимыми.Дополнительное давление на американскую валюту оказывает решение Минфина США расширить программу выкупа долгосрочных государственных облигаций. С 9 сентября по 4 ноября объем таких операций может составить до 84 миллиардов долларов. На фоне роста американского госдолга и высоких доходностей длинных Treasuries это создает условия для сохранения повышенной волатильности на валютном рынке. При сохранении осторожной позиции ФРС доллар может оставаться под давлением.На российском рынке при этом сохраняется тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, сезонный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции Минфина в рамках бюджетного правила оказывают давление на российскую валюту. С другой — налоговые выплаты экспортеров увеличивают предложение валюты, а высокая ключевая ставка ЦБ продолжает поддерживать рублевые активы. Дополнительным фактором поддержки остается нефть: цены на Urals выше 75 долларов за баррель позволяют рассчитывать на улучшение торгового баланса к концу лета.Таким образом, динамика рубля сейчас формируется под воздействием разнонаправленных факторов. Слабость доллара на мировом рынке и налоговый период ограничивают потенциал его роста к рублю, тогда как сезонный спрос на валюту, санкционный фон и операции Минфина сохраняют давление на российскую валюту. В ближайшее время рынок будет особенно чувствителен к решениям ФРС и изменению ожиданий по мировой денежно-кредитной политике.Прогнозы:Доллар стабилизировался выше 82 рублей, сохраняя потенциал роста в направлении 85-87 рублей за доллар.Евро торгуется выше области 95-96 рублей с потенциалом движения к 100-101 рублям за евро.Валютная пара доллар/евро сохраняет перспективу роста в диапазон 1,1700–1,1800 при поддержке в области 1,1450–1,1500.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, мнения аналитиков, рубль, валюта, россия, финансы, сша
Экономика, Рынок, Мнения аналитиков, рубль, валюта, РОССИЯ, Финансы, США
14:22 27.08.2026 (обновлено: 14:28 27.08.2026)
 
Рубль на распутье: доллар теряет поддержку

Проценко: На российском рынке сохраняется тенденция к ослаблению рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Валютный рынок в конце августа находится в ожидании важных сигналов от ФРС США. Основное внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем выступлении главы американского регулятора в Джексон-Хоуле, которое может определить ожидания рынка относительно сентябрьского заседания по ключевой ставке. При этом позиции доллара в среднесрочной перспективе остаются уязвимыми.
Дополнительное давление на американскую валюту оказывает решение Минфина США расширить программу выкупа долгосрочных государственных облигаций. С 9 сентября по 4 ноября объем таких операций может составить до 84 миллиардов долларов. На фоне роста американского госдолга и высоких доходностей длинных Treasuries это создает условия для сохранения повышенной волатильности на валютном рынке. При сохранении осторожной позиции ФРС доллар может оставаться под давлением.
На российском рынке при этом сохраняется тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, сезонный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и операции Минфина в рамках бюджетного правила оказывают давление на российскую валюту. С другой — налоговые выплаты экспортеров увеличивают предложение валюты, а высокая ключевая ставка ЦБ продолжает поддерживать рублевые активы. Дополнительным фактором поддержки остается нефть: цены на Urals выше 75 долларов за баррель позволяют рассчитывать на улучшение торгового баланса к концу лета.
Таким образом, динамика рубля сейчас формируется под воздействием разнонаправленных факторов. Слабость доллара на мировом рынке и налоговый период ограничивают потенциал его роста к рублю, тогда как сезонный спрос на валюту, санкционный фон и операции Минфина сохраняют давление на российскую валюту. В ближайшее время рынок будет особенно чувствителен к решениям ФРС и изменению ожиданий по мировой денежно-кредитной политике.

Прогнозы:

Доллар стабилизировался выше 82 рублей, сохраняя потенциал роста в направлении 85-87 рублей за доллар.
Евро торгуется выше области 95-96 рублей с потенциалом движения к 100-101 рублям за евро.
Валютная пара доллар/евро сохраняет перспективу роста в диапазон 1,1700–1,1800 при поддержке в области 1,1450–1,1500.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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