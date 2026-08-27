Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/rusyaev-872585460.html
Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить
Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить - 27.08.2026, ПРАЙМ
Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить
Сделки между родственниками могут оспорить, если они попадут в поле зрения кредиторов, арбитражного управляющего или антимонопольного органа, рассказал... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T03:03+0300
2026-08-27T03:03+0300
эксклюзив
общество
суд
имущество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/29/755942937_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_6ddb134cbf1ab96138d1dd8ec598e0c1.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сделки между родственниками могут оспорить, если они попадут в поле зрения кредиторов, арбитражного управляющего или антимонопольного органа, рассказал агентству "Прайм" основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", к заинтересованным лицам должника относятся супруг, родственники по прямой линии, братья, сестры, а также родители, дети и родственники супруга."Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность такой стороны о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают", — пояснил Русяев.Суд выясняет, откуда у покупателя взялись деньги, соответствовала ли цена рыночной, кто фактически пользовался имуществом после отчуждения. Продавец, который продолжает жить в проданной квартире и оплачивать ее содержание, подтверждает мнимость сделки по статье 170 Гражданского кодекса РФ. Дарение близким родственникам незадолго до банкротства особенно уязвимо — оно может быть оспорено как неравноценная сделка, причиняющая вред кредиторам.Опровергают подозрения документы: выписки по счетам о накоплениях покупателя, кредитный договор, налоговая декларация, отчет оценщика, подтверждения реального перемещения вещи и денег. Имеет значение хронология — когда отчуждение состоялось задолго до возникновения долга и признаков неплатежеспособности.“На торгах картина еще строже: супруги, родители, дети, братья и сестры образуют группу лиц. Совпадение IP-адресов, шаблонов заявок и синхронность действий превращают семейную связь в улику. Близкое родство между сторонами сделки существенно повышает риски оспаривания, особенно при наличии признаков недобросовестности”, - заключил юрист.
https://1prime.ru/20260701/kreditory-871188430.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/29/755942937_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_e47ab292b4bc59cfa31c87d10701d5fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, общество , суд, имущество, бизнес
Эксклюзив, Общество , суд, имущество, Бизнес
03:03 27.08.2026
 
Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить

Юрист объяснил, когда сделки между родственниками могут оспорить

Арбитражный суд Удмуртии приступит сегодня к рассмотрению дела о банкротстве ИЖ АВТО
Арбитражный суд Удмуртии приступит сегодня к рассмотрению дела о банкротстве ИЖ АВТО
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сделки между родственниками могут оспорить, если они попадут в поле зрения кредиторов, арбитражного управляющего или антимонопольного органа, рассказал агентству "Прайм" основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", к заинтересованным лицам должника относятся супруг, родственники по прямой линии, братья, сестры, а также родители, дети и родственники супруга.
"Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность такой стороны о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают", — пояснил Русяев.
Суд выясняет, откуда у покупателя взялись деньги, соответствовала ли цена рыночной, кто фактически пользовался имуществом после отчуждения. Продавец, который продолжает жить в проданной квартире и оплачивать ее содержание, подтверждает мнимость сделки по статье 170 Гражданского кодекса РФ. Дарение близким родственникам незадолго до банкротства особенно уязвимо — оно может быть оспорено как неравноценная сделка, причиняющая вред кредиторам.
Кредиторы будут передавать данные о заемщиках в БКИ в течение 30 минут
1 июля, 00:17
Опровергают подозрения документы: выписки по счетам о накоплениях покупателя, кредитный договор, налоговая декларация, отчет оценщика, подтверждения реального перемещения вещи и денег. Имеет значение хронология — когда отчуждение состоялось задолго до возникновения долга и признаков неплатежеспособности.
На торгах картина еще строже: супруги, родители, дети, братья и сестры образуют группу лиц. Совпадение IP-адресов, шаблонов заявок и синхронность действий превращают семейную связь в улику. Близкое родство между сторонами сделки существенно повышает риски оспаривания, особенно при наличии признаков недобросовестности”, - заключил юрист.
 
ЭксклюзивОбществосудимуществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала