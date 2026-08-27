https://1prime.ru/20260827/rusyaev-872585460.html

Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить

Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить - 27.08.2026, ПРАЙМ

Названы сделки между родственниками, которые могут оспорить

Сделки между родственниками могут оспорить, если они попадут в поле зрения кредиторов, арбитражного управляющего или антимонопольного органа, рассказал... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T03:03+0300

2026-08-27T03:03+0300

2026-08-27T03:03+0300

эксклюзив

общество

суд

имущество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75594/29/755942937_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_6ddb134cbf1ab96138d1dd8ec598e0c1.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сделки между родственниками могут оспорить, если они попадут в поле зрения кредиторов, арбитражного управляющего или антимонопольного органа, рассказал агентству "Прайм" основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", к заинтересованным лицам должника относятся супруг, родственники по прямой линии, братья, сестры, а также родители, дети и родственники супруга."Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность такой стороны о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают", — пояснил Русяев.Суд выясняет, откуда у покупателя взялись деньги, соответствовала ли цена рыночной, кто фактически пользовался имуществом после отчуждения. Продавец, который продолжает жить в проданной квартире и оплачивать ее содержание, подтверждает мнимость сделки по статье 170 Гражданского кодекса РФ. Дарение близким родственникам незадолго до банкротства особенно уязвимо — оно может быть оспорено как неравноценная сделка, причиняющая вред кредиторам.Опровергают подозрения документы: выписки по счетам о накоплениях покупателя, кредитный договор, налоговая декларация, отчет оценщика, подтверждения реального перемещения вещи и денег. Имеет значение хронология — когда отчуждение состоялось задолго до возникновения долга и признаков неплатежеспособности.“На торгах картина еще строже: супруги, родители, дети, братья и сестры образуют группу лиц. Совпадение IP-адресов, шаблонов заявок и синхронность действий превращают семейную связь в улику. Близкое родство между сторонами сделки существенно повышает риски оспаривания, особенно при наличии признаков недобросовестности”, - заключил юрист.

https://1prime.ru/20260701/kreditory-871188430.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , суд, имущество, бизнес