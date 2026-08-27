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В Тюменской области из-за паводков погибла рыба - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Тюменской области из-за паводков погибла рыба
В Тюменской области из-за паводков погибла рыба - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Тюменской области из-за паводков погибла рыба
Руководитель аппарата комитета Госдумы России по экологии Елена Панова заявила о гибели рыбы из-за паводков в Тюменской области: в Туре и Тоболе рыба полностью... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T07:25+0300
2026-08-27T07:25+0300
бизнес
россия
госдума
росрыболовство
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Руководитель аппарата комитета Госдумы России по экологии Елена Панова заявила о гибели рыбы из-за паводков в Тюменской области: в Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети. "Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось. "Сорные" виды через 2–4 года появятся. Стерлядь - через 6, нельма - 8/10 лет", - написала она в Telegram-канале. Панова отметила, что у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но "планов по Туре на данный момент в ней нет". Она уточнила, что процесс естественного восстановления рыбных запасов в пострадавших реках займет долгое время без искусственного зарыбления. Ранее сообщалось, что в реках Тура и Тобол во время паводка в воду попало большое количество органических веществ, что в совокупности с жаркой погодой привело к критическому дефициту кислорода в воде и массовой гибели рыбы.
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бизнес, россия, госдума, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Росрыболовство
07:25 27.08.2026
 
В Тюменской области из-за паводков погибла рыба

Депутат Госдумы Панова заявила о гибели рыбы из-за паводков в Тюменской области

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Руководитель аппарата комитета Госдумы России по экологии Елена Панова заявила о гибели рыбы из-за паводков в Тюменской области: в Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети.
"Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось. "Сорные" виды через 2–4 года появятся. Стерлядь - через 6, нельма - 8/10 лет", - написала она в Telegram-канале.
Панова отметила, что у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но "планов по Туре на данный момент в ней нет". Она уточнила, что процесс естественного восстановления рыбных запасов в пострадавших реках займет долгое время без искусственного зарыбления.
Ранее сообщалось, что в реках Тура и Тобол во время паводка в воду попало большое количество органических веществ, что в совокупности с жаркой погодой привело к критическому дефициту кислорода в воде и массовой гибели рыбы.
 
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