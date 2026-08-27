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Российский рынок акций продолжает снижение в начале торгов

Российский рынок акций продолжает снижение в начале торгов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижение в начале торгов

Российский рынок акций продолжает снижение в начале торгов четверга в отсутствие позитивных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:48+0300

2026-08-27T10:48+0300

2026-08-27T10:48+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение в начале торгов четверга в отсутствие позитивных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.23 мск опускается на 0,4% относительно предыдущего закрытия - до 2 063,05 пункта. В лидерах снижения котировок - акции "Генетико" (−3,46%), "Вуша" (−3,24%), "Московского кредитного банка" (−2,17%), "Фармасинтеза" (−2,08%) и ОВК (−1,88%). "Сегодня давление на российский рынок может сохраниться ввиду неизменности основных фундаментальных факторов... В такой ситуации формирование средне- и долгосрочных позиций выглядит преждевременным", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В то же время в лидерах роста капитализации - акции "Татнефти" (обыкновенные дорожают на 1,18%, префы - на 1,16%). "Бумаги продолжает поддерживать дивидендная история. Совет директоров ранее рекомендовал выплатить за первое полугодие 32,88 рубля на акцию, что соответствует доходности около 6% по текущим котировкам", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Также в плюсе акции "Селигдара" (+1,05%), МТС (+0,95%), "СПБ биржи" (+0,93%). Целевой диапазон индекса Мосбиржи - коридор 2000-2100 пунктов с рисками тестирования его нижней границы, определяет Зварич. А при достижении этой границы возможны два сценария, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Первый – это в отсутствие негативных поводов спекулянты начнут закрывать шорты, уровень устоит и будет проторговываться какое-то время. Второй – если фон будет плохой, то 2000 пунктов будут пробиты довольно быстро, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций по стопам и движение ускорится", - заключает он.

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рынок, торги, индексы, богдан зварич, владимир чернов, мосбиржа, московский кредитный банк, псб