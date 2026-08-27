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Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 27.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций после снижения в первой половине дня перешел к росту при поддержке ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T15:18+0300
2026-08-27T15:18+0300
2026-08-27T15:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после снижения в первой половине дня перешел к росту при поддержке ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.55 мск увеличивается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 086,61 пункта.
"Рынок получает поддержку от более слабого рубля, что может поддержать доходы экспортеров. На этом фоне отраслевые индексы Мосбиржи показывают неоднозначную динамику, опережающий рост показывает индекс Мосбиржи нефти и газа", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"Поддержку рынку оказали вышедшие накануне макроданные, которые показали, что годовая инфляция снизилась до 6,08% в годовом выражении на конец прошлой недели, а рост промпроизводства в РФ в июле в размере 0,4% (год к году) оказался выше ожиданий", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
В лидерах роста котировок - акции "Северстали" (+3,19%), префы "Сургутнефтегаза" (+3,18%), обыкновенные акции "СПБ биржи" (+2,78%), ММК (+2,63%), и НЛМК (+2,17%).
"Любопытно, что сразу три позиции в первой пятерке занимают металлурги. Какого-либо единого свежего корпоративного события у "Северстали", ММК и НЛМК в сегодняшней новостной ленте нет, поэтому движение больше похоже на коррекцию всех представителей отрасли после предыдущего снижения. Дополнительную поддержку дает заметное ослабление рубля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
Кроме того, в отрасли сохраняются ожидания восстановления внутренних цен на стальную продукцию после продолжительного сокращения производства и предложения, отметил он.
В лидерах снижения капитализации - акции "Московского кредитного банка" (−2,69%), "Генетико" (−2,19%), ОГК-2 (−2,12%), "Новабева" (−1,42%), "Вуша" (−1,24%).
Важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. Сдерживающим фактором для рынка остается и отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании, а также снижение цен на нефть, прогнозирует Котельникова.
"В конечном счете индекс Мосбиржи при прочих равных может консолидироваться в диапазоне 2000-2100 пунктов в ожидании выраженного импульса для дальнейшего направленного движения", - заключает Дудников.
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рынок, акции, торги, владимир чернов, мосбиржа, северсталь, ммк
Рынок, Акции, Торги, Владимир Чернов, Мосбиржа, Северсталь, ММК
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций после снижения в начале дня перешел к росту
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после снижения в первой половине дня перешел к росту при поддержке ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.55 мск увеличивается на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 2 086,61 пункта.
"Рынок получает поддержку от более слабого рубля, что может поддержать доходы экспортеров. На этом фоне отраслевые индексы Мосбиржи показывают неоднозначную динамику, опережающий рост показывает индекс Мосбиржи нефти и газа", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"Поддержку рынку оказали вышедшие накануне макроданные, которые показали, что годовая инфляция снизилась до 6,08% в годовом выражении на конец прошлой недели, а рост промпроизводства в РФ в июле в размере 0,4% (год к году) оказался выше ожиданий", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
В лидерах роста котировок - акции "Северстали" (+3,19%), префы "Сургутнефтегаза" (+3,18%), обыкновенные акции "СПБ биржи" (+2,78%), ММК (+2,63%), и НЛМК (+2,17%).
"Любопытно, что сразу три позиции в первой пятерке занимают металлурги. Какого-либо единого свежего корпоративного события у "Северстали", ММК и НЛМК в сегодняшней новостной ленте нет, поэтому движение больше похоже на коррекцию всех представителей отрасли после предыдущего снижения. Дополнительную поддержку дает заметное ослабление рубля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
Кроме того, в отрасли сохраняются ожидания восстановления внутренних цен на стальную продукцию после продолжительного сокращения производства и предложения, отметил он.
В лидерах снижения капитализации - акции "Московского кредитного банка" (−2,69%), "Генетико" (−2,19%), ОГК-2 (−2,12%), "Новабева" (−1,42%), "Вуша" (−1,24%).
Важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. Сдерживающим фактором для рынка остается и отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании, а также снижение цен на нефть, прогнозирует Котельникова.
"В конечном счете индекс Мосбиржи при прочих равных может консолидироваться в диапазоне 2000-2100 пунктов в ожидании выраженного импульса для дальнейшего направленного движения", - заключает Дудников.