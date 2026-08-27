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РЖД получили половину объема рельсов для ВСМ Москва - Петербург
РЖД получили половину объема рельсов для ВСМ Москва - Петербург - 27.08.2026, ПРАЙМ
РЖД получили половину объема рельсов для ВСМ Москва - Петербург
РЖД уже получили от поставщика половину объема рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:18+0300
2026-08-27T11:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД уже получили от поставщика половину объема рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания.
"Половина объема рельсов для ВСМ поставлена РЖД… РЖД получили от поставщика уже более 88 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении компании.
Всего комбинат "Евраз ЗСМК" произведет и отгрузит 161 тысячу тонн специальных рельсов ДТ350ВС400, необходимых для укладки главных путей первой в России ВСМ.
Эти рельсы специально разработаны "Евразом" совместно с РЖД для проектов ВСМ и отличаются высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности. Они обладают повышенной ударной вязкостью при температуре минус 60 градусов Цельсия, обеспечивают надежность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, РЖД
РЖД получили половину объема рельсов для ВСМ Москва - Петербург
РЖД получили от поставщика половину объема рельсов для ВСМ Москва - Санкт-Петербург
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД уже получили от поставщика половину объема рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщила компания.
"Половина объема рельсов для ВСМ поставлена РЖД… РЖД получили от поставщика уже более 88 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении компании.
Всего комбинат "Евраз ЗСМК" произведет и отгрузит 161 тысячу тонн специальных рельсов ДТ350ВС400, необходимых для укладки главных путей первой в России ВСМ.
Эти рельсы специально разработаны "Евразом" совместно с РЖД для проектов ВСМ и отличаются высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности. Они обладают повышенной ударной вязкостью при температуре минус 60 градусов Цельсия, обеспечивают надежность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.