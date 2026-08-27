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РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО - 27.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО
РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО - 27.08.2026, ПРАЙМ
РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО
РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО и приглашают всех других желающих в компанию, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:02+0300
2026-08-27T17:04+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО и приглашают всех других желающих в компанию, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". "Мы работаем вместе с фондом "Защитники Отечества", и мы приглашаем всех, кто хотел бы работать на железной дороге: пожалуйста, двери для вас открыты. Уже более 1200 участников (СВО – ред.) стали большой частью железнодорожной семьи", - сказал Белозеров. При этом, отметил он, РЖД создают специальные условия и для них. "Особенное внимание уделяем социально-психологической адаптации", - добавил Белозеров.
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бизнес, россия, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
17:02 27.08.2026 (обновлено: 17:04 27.08.2026)
 
РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО

Белозеров: РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД приняли на работу более 1200 ветеранов СВО и приглашают всех других желающих в компанию, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".
"Мы работаем вместе с фондом "Защитники Отечества", и мы приглашаем всех, кто хотел бы работать на железной дороге: пожалуйста, двери для вас открыты. Уже более 1200 участников (СВО – ред.) стали большой частью железнодорожной семьи", - сказал Белозеров.
При этом, отметил он, РЖД создают специальные условия и для них.
"Особенное внимание уделяем социально-психологической адаптации", - добавил Белозеров.
 
БизнесРОССИЯОлег БелозеровРЖД
 
 
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