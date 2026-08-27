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РЖД заявили о попадании России в тройку лидеров по скорости ВСМ
РЖД заявили о попадании России в тройку лидеров по скорости ВСМ - 27.08.2026, ПРАЙМ
РЖД заявили о попадании России в тройку лидеров по скорости ВСМ
Россия с запуском своей ВСМ Москва - Санкт-Петербург со скоростью 360-400 километров в час войдет в мировую тройку лидеров по этим параметрам, сообщил... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:06+0300
2026-08-27T18:06+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия с запуском своей ВСМ Москва - Санкт-Петербург со скоростью 360-400 километров в час войдет в мировую тройку лидеров по этим параметрам, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", где ему задали вопрос про основные проекты РЖД на ближайшие годы. Белозеров в их числе назвал строительство ВСМ. "При реализации этого проекта мы выходим практически в лидеры, в тройку, поезд должен пойти со скоростью максимальной 400 километров в час, а двигаться будет со скоростью 360 - основная скорость 360 километров в час", - сказал Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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россия, москва, санкт-петербург, петербург, олег белозеров, ржд
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Олег Белозеров, РЖД
РЖД заявили о попадании России в тройку лидеров по скорости ВСМ
Белозеров: Россия с запуском ВСМ Москва-Петербург войдет в тройку лидеров по скорости ВСМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия с запуском своей ВСМ Москва - Санкт-Петербург со скоростью 360-400 километров в час войдет в мировую тройку лидеров по этим параметрам, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", где ему задали вопрос про основные проекты РЖД на ближайшие годы. Белозеров в их числе назвал строительство ВСМ.
"При реализации этого проекта мы выходим практически в лидеры, в тройку, поезд должен пойти со скоростью максимальной 400 километров в час, а двигаться будет со скоростью 360 - основная скорость 360 километров в час", - сказал Белозеров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.