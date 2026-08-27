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РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах - 27.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах
РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах - 27.08.2026, ПРАЙМ
РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах
РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах, организуют сопровождение, начисляют больше бонусных баллов, сообщил гендиректор... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:09+0300
2026-08-27T18:09+0300
бизнес
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах, организуют сопровождение, начисляют больше бонусных баллов, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". "Несколько направлений поддержки, которые работают на сегодняшний момент. Это приоритетное обслуживание в кассах, это и сопровождение, и оказание помощи маломобильным военнослужащим, и резервирование мест в поездах дальнего следования. На 67 вокзалах у нас открыты специально оборудованные залы Центра содействия мобильности", - сказал глава РЖД. В текущем году количество таких центров вырастет до 72. "Участники СВО могут воспользоваться 50% скидкой на перемещение ручной клади, багажа, а в ряде вокзалов такая скидка предоставляется на посещение практически всех помещений. По программе лояльности "РЖД Бонус" наши бойцы получают больше баллов", - продолжил Белозеров. Он добавил, что для удобства вся информация о поддержке участников СВО собрана на сайте РЖД в специальном разделе, а на горячей линии действует отдельный канал.
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бизнес, олег белозеров, ржд
Бизнес, Олег Белозеров, РЖД
18:09 27.08.2026
 
РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах

РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах, организуют сопровождение, начисляют больше бонусных баллов, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".
"Несколько направлений поддержки, которые работают на сегодняшний момент. Это приоритетное обслуживание в кассах, это и сопровождение, и оказание помощи маломобильным военнослужащим, и резервирование мест в поездах дальнего следования. На 67 вокзалах у нас открыты специально оборудованные залы Центра содействия мобильности", - сказал глава РЖД.
В текущем году количество таких центров вырастет до 72.
"Участники СВО могут воспользоваться 50% скидкой на перемещение ручной клади, багажа, а в ряде вокзалов такая скидка предоставляется на посещение практически всех помещений. По программе лояльности "РЖД Бонус" наши бойцы получают больше баллов", - продолжил Белозеров.
Он добавил, что для удобства вся информация о поддержке участников СВО собрана на сайте РЖД в специальном разделе, а на горячей линии действует отдельный канал.
 
БизнесОлег БелозеровРЖД
 
 
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