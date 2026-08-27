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РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах

РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах - 27.08.2026, ПРАЙМ

РЖД предоставляют участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах

РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах, организуют сопровождение, начисляют больше бонусных баллов, сообщил гендиректор... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:09+0300

2026-08-27T18:09+0300

2026-08-27T18:09+0300

бизнес

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. РЖД предоставляют пассажирам-участникам СВО приоритетное обслуживание в кассах, организуют сопровождение, начисляют больше бонусных баллов, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". "Несколько направлений поддержки, которые работают на сегодняшний момент. Это приоритетное обслуживание в кассах, это и сопровождение, и оказание помощи маломобильным военнослужащим, и резервирование мест в поездах дальнего следования. На 67 вокзалах у нас открыты специально оборудованные залы Центра содействия мобильности", - сказал глава РЖД. В текущем году количество таких центров вырастет до 72. "Участники СВО могут воспользоваться 50% скидкой на перемещение ручной клади, багажа, а в ряде вокзалов такая скидка предоставляется на посещение практически всех помещений. По программе лояльности "РЖД Бонус" наши бойцы получают больше баллов", - продолжил Белозеров. Он добавил, что для удобства вся информация о поддержке участников СВО собрана на сайте РЖД в специальном разделе, а на горячей линии действует отдельный канал.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, олег белозеров, ржд