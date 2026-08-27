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Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге
Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге - 27.08.2026, ПРАЙМ
Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге
Аллея славы русской науки, посвященная выдающимся деятелям отечественного судостроения, открылась в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:07+0300
2026-08-27T12:12+0300
россия
промышленность
санкт-петербург
николай патрушев
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - ПРАЙМ. Аллея славы русской науки, посвященная выдающимся деятелям отечественного судостроения, открылась в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка"). В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие гости. Аллея посвящена выдающимся деятелям науки, инженерам, организаторам отечественного судостроения. Тринадцать бронзовых бюстов выполнены преподавателями и студентами кафедры монументально-декоративной скульптуры Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. "Обращение к истории — это важнейшая составная часть для системы высшего образования в целом и для каждого отдельно взятого университета", - подчеркнул Фальков в ходе торжественной церемонии. Студенты приходят в университет не только за профессиональными знаниями, но и чтобы получить соответствующий уровень культуры, добавил он. "И задача университета - передать студентам свой "культурный код", рассказать о славных традициях, о том, что сегодняшние достижения и наши устремления в будущее возникли не на пустом месте", - отметил министр. Создание аллеи послужит повышению привлекательности СПбГМТУ и в конечном итоге укреплению кадрового потенциала отечественного судостроения и мощи российского Военно-морского флота, подчеркнул Фальков. Он выразил слова благодарности Николаю Патрушеву - выпускнику "Корабелки", уделяющему большое внимание развитию своего родного вуза, и по инициативе которого была создана эта аллея.
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россия, промышленность, санкт-петербург, николай патрушев, александр беглов
РОССИЯ, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Николай Патрушев, Александр Беглов
12:07 27.08.2026 (обновлено: 12:12 27.08.2026)
 
Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге

Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - ПРАЙМ. Аллея славы русской науки, посвященная выдающимся деятелям отечественного судостроения, открылась в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка").
В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие гости.
Аллея посвящена выдающимся деятелям науки, инженерам, организаторам отечественного судостроения. Тринадцать бронзовых бюстов выполнены преподавателями и студентами кафедры монументально-декоративной скульптуры Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова.
"Обращение к истории — это важнейшая составная часть для системы высшего образования в целом и для каждого отдельно взятого университета", - подчеркнул Фальков в ходе торжественной церемонии.
Студенты приходят в университет не только за профессиональными знаниями, но и чтобы получить соответствующий уровень культуры, добавил он.
"И задача университета - передать студентам свой "культурный код", рассказать о славных традициях, о том, что сегодняшние достижения и наши устремления в будущее возникли не на пустом месте", - отметил министр.
Создание аллеи послужит повышению привлекательности СПбГМТУ и в конечном итоге укреплению кадрового потенциала отечественного судостроения и мощи российского Военно-морского флота, подчеркнул Фальков.
Он выразил слова благодарности Николаю Патрушеву - выпускнику "Корабелки", уделяющему большое внимание развитию своего родного вуза, и по инициативе которого была создана эта аллея.
 
РОССИЯПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНиколай ПатрушевАлександр Беглов
 
 
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