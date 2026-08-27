https://1prime.ru/20260827/sankt-peterburg-872725308.html

Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге

Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге - 27.08.2026, ПРАЙМ

Аллея славы русской науки открылась в Санкт-Петербурге

Аллея славы русской науки, посвященная выдающимся деятелям отечественного судостроения, открылась в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:07+0300

2026-08-27T12:07+0300

2026-08-27T12:12+0300

россия

промышленность

санкт-петербург

николай патрушев

александр беглов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872725308.jpg?1787821946

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - ПРАЙМ. Аллея славы русской науки, посвященная выдающимся деятелям отечественного судостроения, открылась в четверг в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка"). В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие гости. Аллея посвящена выдающимся деятелям науки, инженерам, организаторам отечественного судостроения. Тринадцать бронзовых бюстов выполнены преподавателями и студентами кафедры монументально-декоративной скульптуры Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. "Обращение к истории — это важнейшая составная часть для системы высшего образования в целом и для каждого отдельно взятого университета", - подчеркнул Фальков в ходе торжественной церемонии. Студенты приходят в университет не только за профессиональными знаниями, но и чтобы получить соответствующий уровень культуры, добавил он. "И задача университета - передать студентам свой "культурный код", рассказать о славных традициях, о том, что сегодняшние достижения и наши устремления в будущее возникли не на пустом месте", - отметил министр. Создание аллеи послужит повышению привлекательности СПбГМТУ и в конечном итоге укреплению кадрового потенциала отечественного судостроения и мощи российского Военно-морского флота, подчеркнул Фальков. Он выразил слова благодарности Николаю Патрушеву - выпускнику "Корабелки", уделяющему большое внимание развитию своего родного вуза, и по инициативе которого была создана эта аллея.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, санкт-петербург, николай патрушев, александр беглов