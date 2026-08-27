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Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол
Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол
Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:43+0300
2026-08-27T08:44+0300
россия
запад
москва
мид рф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. "Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", - сказал дипломат. По словам Трофимова, санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами". "На этом пути делается немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства Российской Федерации. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", - подчеркнул он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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40
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россия, запад, москва, мид рф
РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, МИД РФ
08:43 27.08.2026 (обновлено: 08:44 27.08.2026)
 
Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол

Дипломат Трофимов: Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью альтернатив

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.
"Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", - сказал дипломат.
По словам Трофимова, санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами".
"На этом пути делается немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства Российской Федерации. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", - подчеркнул он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
РОССИЯЗАПАДМОСКВАМИД РФ
 
 
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