https://1prime.ru/20260827/sanktsii-872719036.html

Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол

Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия добьется обнуления эффекта санкций, заявил посол

Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:43+0300

2026-08-27T08:43+0300

2026-08-27T08:44+0300

россия

запад

москва

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872719036.jpg?1787809493

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. "Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", - сказал дипломат. По словам Трофимова, санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами". "На этом пути делается немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства Российской Федерации. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", - подчеркнул он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, москва, мид рф