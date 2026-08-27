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Сбербанк разработал умную колонку, которая умеет работать без интернета - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк разработал умную колонку, которая умеет работать без интернета
Сбербанк разработал умную колонку, которая умеет работать без интернета - 27.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк разработал умную колонку, которая умеет работать без интернета
Сбербанк разработал умную колонку "СберБум 2.0", которая умеет работать без интернета, сообщила пресс-служба банка. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:57+0300
2026-08-27T19:59+0300
технологии
сбербанк
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сбербанк разработал умную колонку "СберБум 2.0", которая умеет работать без интернета, сообщила пресс-служба банка. "Сбер представил новую интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат. Интеллектуальная колонка СберБум 2.0 – это более естественное общение, а еще доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета", – говорится в сообщении. Колонка поддерживает протокол Matter over Wi-Fi, к нему можно подключать умные девайсы от ламп и розеток до датчиков и реле, причем даже без интернета. Также в офлайн режиме возможно голосовое управление. На устройство можно скачать более 200 треков из музыкальной библиотеки, которые можно воспроизводить без интернета и управлять ими голосом. Помимо этого, помощник в колонке теперь говорит более естественно, с привычной людям интонацией. При этом доступны три голоса – один мужской, два женских – и три стиля общения: деловой, нейтральный, дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на "ты" или на "вы".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, сбербанк
Технологии, Сбербанк
19:57 27.08.2026 (обновлено: 19:59 27.08.2026)
 
Сбербанк разработал умную колонку, которая умеет работать без интернета

Сбербанк разработал умную колонку "СберБум 2.0", которая умеет работать без интернета

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Сбербанк разработал умную колонку "СберБум 2.0", которая умеет работать без интернета, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер представил новую интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат. Интеллектуальная колонка СберБум 2.0 – это более естественное общение, а еще доступ к музыке и персональным сценариям умного дома даже без интернета", – говорится в сообщении.
Колонка поддерживает протокол Matter over Wi-Fi, к нему можно подключать умные девайсы от ламп и розеток до датчиков и реле, причем даже без интернета. Также в офлайн режиме возможно голосовое управление.
На устройство можно скачать более 200 треков из музыкальной библиотеки, которые можно воспроизводить без интернета и управлять ими голосом.
Помимо этого, помощник в колонке теперь говорит более естественно, с привычной людям интонацией. При этом доступны три голоса – один мужской, два женских – и три стиля общения: деловой, нейтральный, дружелюбный. Пользователь также может выбрать, будет ли колонка обращаться на "ты" или на "вы".
 
ТехнологииСбербанк
 
 
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