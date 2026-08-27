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В Севастополе наладили производство бочек из дуба для виноделен

В Севастополе наладили производство бочек из дуба для виноделен - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Севастополе наладили производство бочек из дуба для виноделен

Производство бочек из скального российского дуба для виноделен всей страны наладили в Севастополе, заказы расписаны на месяцы вперед, сообщил губернатор города... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T21:34+0300

2026-08-27T21:34+0300

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Производство бочек из скального российского дуба для виноделен всей страны наладили в Севастополе, заказы расписаны на месяцы вперед, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "На севастопольском бондарном производстве наладили выпуск высокотехнологичных винных бочек из российского дуба для виноделен по всей стране", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Развожаев напомнил, что ранее виноделы закупали дубовые бочки во Франции, а российский скальный дуб вывозился за границу. Теперь же в регионе работает уникальное бондарное производство, которое обеспечивает высококлассными бочками винодельни по всей стране, отметил он. Предприятие работает на базе агрофирмы "Золотая Балка", а заказами производство обеспечено на месяцы вперед, добавил губернатор. Бочки из Севастополя закупают авторские проекты и крупные компании: "Абрау-Дюрсо", Alma Valley, UPPA Winery, "Дербент Вино" и другие, уточнил губернатор.

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бизнес, россия, севастополь, франция, михаил развожаев