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Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов
Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов - 27.08.2026, ПРАЙМ
Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов
Власти Шанхая поставили цель увеличить объем продаж товаров с возвратом налогов для иностранных туристов почти в пять раз в течение следующих пяти лет в рамках... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:55+0300
2026-08-27T12:55+0300
бизнес
шанхай
китай
south china morning post
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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Власти Шанхая поставили цель увеличить объем продаж товаров с возвратом налогов для иностранных туристов почти в пять раз в течение следующих пяти лет в рамках стратегии стимулирования экономики, сообщает South China Morning Post. "В своем последнем пятилетнем плане международной торговли муниципальное правительство поставило цель почти в пять раз увеличить продажу товаров без налогообложения для туристов", - пишет газета. Согласно новому пятилетнему плану внешней торговли Шанхай планирует поднять показатель продаж по системе tax-free с 4,28 миллиарда юаней (около 637 миллионов долларов), зафиксированных в прошлом году, примерно до 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов) к 2030 году. Городские власти также намерены упростить процедуру возврата налогов, расширить сеть пунктов обмена валюты, внедрить международные платежные сервисы и улучшить многоязычную навигацию. В первом полугодии город уже принял 5,31 миллиона зарубежных гостей (на 28% больше с прошлого года), которые принесли более 342 миллионов долларов налоговых возвратов. Меры Шанхая соответствуют общенациональному курсу Китая на привлечение зарубежных туристов в условиях замедления внутреннего потребления, при котором розничные продажи в стране выросли всего на 1,3% за первое полугодие, отмечает также издание. Ранее официальный печатный орган компартии Китая The Study Times предупреждал, что доля расходов иностранных гостей на шопинг остается низкой, а рынок требует создания более привлекательной глобальной экосистемы потребления.
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бизнес, шанхай, китай, south china morning post
Бизнес, Шанхай, КИТАЙ, South China Morning Post
12:55 27.08.2026
 
Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов

South China Morning Post: Шанхай увеличит продажи товаров с возвратом налогов для туристов

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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Власти Шанхая поставили цель увеличить объем продаж товаров с возвратом налогов для иностранных туристов почти в пять раз в течение следующих пяти лет в рамках стратегии стимулирования экономики, сообщает South China Morning Post.
"В своем последнем пятилетнем плане международной торговли муниципальное правительство поставило цель почти в пять раз увеличить продажу товаров без налогообложения для туристов", - пишет газета.
Согласно новому пятилетнему плану внешней торговли Шанхай планирует поднять показатель продаж по системе tax-free с 4,28 миллиарда юаней (около 637 миллионов долларов), зафиксированных в прошлом году, примерно до 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов) к 2030 году.
Городские власти также намерены упростить процедуру возврата налогов, расширить сеть пунктов обмена валюты, внедрить международные платежные сервисы и улучшить многоязычную навигацию.
В первом полугодии город уже принял 5,31 миллиона зарубежных гостей (на 28% больше с прошлого года), которые принесли более 342 миллионов долларов налоговых возвратов.
Меры Шанхая соответствуют общенациональному курсу Китая на привлечение зарубежных туристов в условиях замедления внутреннего потребления, при котором розничные продажи в стране выросли всего на 1,3% за первое полугодие, отмечает также издание.
Ранее официальный печатный орган компартии Китая The Study Times предупреждал, что доля расходов иностранных гостей на шопинг остается низкой, а рынок требует создания более привлекательной глобальной экосистемы потребления.
 
БизнесШанхайКИТАЙSouth China Morning Post
 
 
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