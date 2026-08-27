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Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов

Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Шанхай намерен увеличить продажи товаров с возвратом налогов для туристов

Власти Шанхая поставили цель увеличить объем продаж товаров с возвратом налогов для иностранных туристов почти в пять раз в течение следующих пяти лет в рамках... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:55+0300

2026-08-27T12:55+0300

2026-08-27T12:55+0300

бизнес

шанхай

китай

south china morning post

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ПЕКИН, 27 авг – ПРАЙМ. Власти Шанхая поставили цель увеличить объем продаж товаров с возвратом налогов для иностранных туристов почти в пять раз в течение следующих пяти лет в рамках стратегии стимулирования экономики, сообщает South China Morning Post. "В своем последнем пятилетнем плане международной торговли муниципальное правительство поставило цель почти в пять раз увеличить продажу товаров без налогообложения для туристов", - пишет газета. Согласно новому пятилетнему плану внешней торговли Шанхай планирует поднять показатель продаж по системе tax-free с 4,28 миллиарда юаней (около 637 миллионов долларов), зафиксированных в прошлом году, примерно до 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов) к 2030 году. Городские власти также намерены упростить процедуру возврата налогов, расширить сеть пунктов обмена валюты, внедрить международные платежные сервисы и улучшить многоязычную навигацию. В первом полугодии город уже принял 5,31 миллиона зарубежных гостей (на 28% больше с прошлого года), которые принесли более 342 миллионов долларов налоговых возвратов. Меры Шанхая соответствуют общенациональному курсу Китая на привлечение зарубежных туристов в условиях замедления внутреннего потребления, при котором розничные продажи в стране выросли всего на 1,3% за первое полугодие, отмечает также издание. Ранее официальный печатный орган компартии Китая The Study Times предупреждал, что доля расходов иностранных гостей на шопинг остается низкой, а рынок требует создания более привлекательной глобальной экосистемы потребления.

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китай

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бизнес, шанхай, китай, south china morning post