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Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области

Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области - 27.08.2026, ПРАЙМ

Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области

ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T10:13+0300

2026-08-27T10:13+0300

2026-08-27T10:13+0300

общество

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БЕЛГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. "За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс". По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. "Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - проинформировал Шуваев.

белгородская область

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общество , белгородская область, всу, россия