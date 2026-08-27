Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/shuvaev-872721449.html
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области - 27.08.2026, ПРАЙМ
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области
ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:13+0300
2026-08-27T10:13+0300
общество
белгородская область
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872721449.jpg?1787814810
БЕЛГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. "За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс". По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. "Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - проинформировал Шуваев.
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белгородская область, всу, россия
Общество , Белгородская область, ВСУ, РОССИЯ
10:13 27.08.2026
 
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области

ВСУ за сутки 118 раз атаковали Белгородскую область, ранены 16 мирных жителей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - проинформировал Шуваев.
 
ОбществоБелгородская областьВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала