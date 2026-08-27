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Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области - 27.08.2026, ПРАЙМ
Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области
ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:13+0300
2026-08-27T10:13+0300
2026-08-27T10:13+0300
общество
белгородская область
всу
россия
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БЕЛГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. "За минувшие сутки ВСУ 118 раз атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс". По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. "Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - проинформировал Шуваев.
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общество , белгородская область, всу, россия
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Шуваев: ВСУ за сутки нанесли 118 ударов по Белгородской области
ВСУ за сутки 118 раз атаковали Белгородскую область, ранены 16 мирных жителей
БЕЛГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. ВСУ за минувшие сутки 118 раз атаковали территорию Белгородской области, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих подростков, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ
118 раз атаковали территорию Белгородской области
. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, противник совершил восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 134 беспилотника", - проинформировал Шуваев.