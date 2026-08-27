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Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ

Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:16+0300

2026-08-27T17:16+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую НАТО запустила летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. "Около 133 миллионов шведских крон (14 миллионов долларов) выделяется на инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. По данным ведомства, Швеция предоставила в общей сложности 552 миллиона долларов на закупку американского вооружения для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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мировая экономика, украина, швеция, нато, сша, оружие