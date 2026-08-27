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Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:16+0300
2026-08-27T17:16+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую НАТО запустила летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. "Около 133 миллионов шведских крон (14 миллионов долларов) выделяется на инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. По данным ведомства, Швеция предоставила в общей сложности 552 миллиона долларов на закупку американского вооружения для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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мировая экономика, украина, швеция, нато, сша, оружие
Мировая экономика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, НАТО, Вооружения, США, ОРУЖИЕ
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Власти Швеции выделили 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины