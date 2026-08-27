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Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины - 27.08.2026, ПРАЙМ
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:16+0300
2026-08-27T17:16+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства. Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую НАТО запустила летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. "Около 133 миллионов шведских крон (14 миллионов долларов) выделяется на инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. По данным ведомства, Швеция предоставила в общей сложности 552 миллиона долларов на закупку американского вооружения для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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мировая экономика, украина, швеция, нато, сша, оружие
Мировая экономика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, НАТО, Вооружения, США, ОРУЖИЕ
17:16 27.08.2026
 
Швеция выделила 14 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Власти Швеции выделили 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины

© Unsplash/Oscar van GendФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Oscar van Gend
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти Швеции выделяют дополнительные 14 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщило в четверг минобороны королевства.
Речь идет о программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), которую НАТО запустила летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине.
"Около 133 миллионов шведских крон (14 миллионов долларов) выделяется на инициативу PURL", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
По данным ведомства, Швеция предоставила в общей сложности 552 миллиона долларов на закупку американского вооружения для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАШВЕЦИЯНАТОСШАОРУЖИЕ
 
 
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