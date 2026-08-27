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Посольство в Берне: воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии
Посольство в Берне: воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии - 27.08.2026, ПРАЙМ
Посольство в Берне: воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии
Швейцарские элиты осознают, что воровство замороженных российских активов уничтожит реноме Швейцарии как спокойной гавани для инвесторов, заявили РИА Новости в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T08:42+0300
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ЖЕНЕВА, 27 авг – ПРАЙМ. Швейцарские элиты осознают, что воровство замороженных российских активов уничтожит реноме Швейцарии как спокойной гавани для инвесторов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. "Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов", - отметили в посольстве. В дипмиссии напомнили, что в прошлом швейцарские высокопоставленные лица, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно отмечали неприемлемость конфискации замороженных в Швейцарии российских активов. "Хотя подобного рода идеи эпизодически звучат в местном медиапространстве, власти конфедерации таких попыток до настоящего момента пока не предпринимали", - ответили в посольстве на вопрос, пытались ли власти Швейцарии конфисковать замороженные финансовые средства россиян или объекты недвижимости. Ранее в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO) сообщили РИА Новости, что за год сумма замороженных частных российских активов в стране выросла более чем на миллиард франков - с 7,4 миллиарда в 2025-м до 8,5 миллиарда в 2026 году. При этом сумма замороженных активов ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 6,8 миллиарда франков. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, мировая экономика, швейцария, украина, европа, ес, euroclear, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, Euroclear, МИД РФ
Посольство в Берне: воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии
Посольство России в Берне: воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии
ЖЕНЕВА, 27 авг – ПРАЙМ. Швейцарские элиты осознают, что воровство замороженных российских активов уничтожит реноме Швейцарии как спокойной гавани для инвесторов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.
"Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии
как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов", - отметили в посольстве.
В дипмиссии напомнили, что в прошлом швейцарские высокопоставленные лица, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно отмечали неприемлемость конфискации замороженных в Швейцарии российских активов.
"Хотя подобного рода идеи эпизодически звучат в местном медиапространстве, власти конфедерации таких попыток до настоящего момента пока не предпринимали", - ответили в посольстве на вопрос, пытались ли власти Швейцарии конфисковать замороженные финансовые средства россиян или объекты недвижимости.
Ранее в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO) сообщили РИА Новости, что за год сумма замороженных частных российских активов в стране выросла более чем на миллиард франков - с 7,4 миллиарда в 2025-м до 8,5 миллиарда в 2026 году. При этом сумма замороженных активов ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 6,8 миллиарда франков.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС
и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ
неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.