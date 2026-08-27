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СМИ: китайский стартап в сфере ИИ оценивается в $74 млрд
СМИ: китайский стартап в сфере ИИ оценивается в $74 млрд - 27.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: китайский стартап в сфере ИИ оценивается в $74 млрд
Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта Deepseek предварительно оценен в 74 миллиарда долларов в ходе подготовки к новому раунду финансирования, | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T10:51+0300
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мировая экономика
китай
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта Deepseek предварительно оценен в 74 миллиарда долларов в ходе подготовки к новому раунду финансирования, сообщает газета Wall Street Journal.
"Deepseek скоро планирует привлечь новое финансирование, в результате чего оценка этого китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта составит 74 миллиарда долларов", - говорится в статье.
В частности, компания намерена привлечь 7,4 миллиарда долларов на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также для расширения деятельности в сфере вычислительной инфраструктуры, сообщили газете осведомленные источники.
В июне газета сообщала, что после привлечения инвестиций в 7,4 миллиарда долларов и получения оценки более чем в 50 миллиардов компания стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае.
Основанная в Китае компания Deepseek специализируется на искусственном интеллекте и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.
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технологии, мировая экономика, китай
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ
СМИ: китайский стартап в сфере ИИ оценивается в $74 млрд
WSJ: китайский стартап Deepseek предварительно оценен в $74 млрд
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китайский разработчик в сфере искусственного интеллекта Deepseek предварительно оценен в 74 миллиарда долларов в ходе подготовки к новому раунду финансирования, сообщает газета Wall Street Journal.
"Deepseek скоро планирует привлечь новое финансирование, в результате чего оценка этого китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта составит 74 миллиарда долларов", - говорится в статье.
В частности, компания намерена привлечь 7,4 миллиарда долларов на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также для расширения деятельности в сфере вычислительной инфраструктуры, сообщили газете осведомленные источники.
В июне газета сообщала, что после привлечения инвестиций в 7,4 миллиарда долларов и получения оценки более чем в 50 миллиардов компания стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае.
Основанная в Китае компания Deepseek специализируется на искусственном интеллекте и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.