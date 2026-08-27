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Первый урожай бананов собрали в экспериментальной теплице в Сочи - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Первый урожай бананов собрали в экспериментальной теплице в Сочи
Первый урожай бананов собрали в экспериментальной теплице в Сочи - 27.08.2026, ПРАЙМ
Первый урожай бананов собрали в экспериментальной теплице в Сочи
Презентация процесса сбора урожая первых российских бананов с дегустацией нескольких сортов состоялась в экспериментальной теплице в Сочи, рассказал РИА Новости | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:10+0300
2026-08-27T22:10+0300
сельское хозяйство
россия
сочи
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СОЧИ, 27 авг - ПРАЙМ. Презентация процесса сбора урожая первых российских бананов с дегустацией нескольких сортов состоялась в экспериментальной теплице в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. Всего в теплице собрали 150 килограммов бананов - это первый большой урожай в Сочи. В четверг посетители и представители СМИ увидели в экспериментальном формате мини-фасовочную линию для бананов, а после смогли сами оценить их вкус, уточнил Платонов. "Первый урожай бананов составил 150 килограммов. Сегодня прошел официальный срез банановых гроздей в нашей теплице в Сочи. Бананы резали, подвешивали в теплице - получилась мини-фасовочная линия. Мы порезали пять банановых гроздей, показали, как это выращивается, ухаживается, как ведется сбор, как потом фасуется, режется и моется. Это, скажем, была демо-версия в промышленном масштабе", - рассказал Платонов агентству. Фермер добавил, что бананы искупали и порезали на маленькие грозди, как в магазинах, по пять-девять штук в каждой. По его словам, первый российский банан получился вкусным и ароматным, с густой мякотью. Платонов отметил, что о полезных свойствах банана, выращенного в Сочи, можно будет узнать после проверки части урожая, отправленной в Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). "Мы накануне, до официальной части, порезали немного зрелых бананов. Сегодня утром отправили в лабораторию, в Новороссийский филиал ЦОК АПК, порядка пяти килограмм", - сказал Платонов.
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сельское хозяйство, россия, сочи
Сельское хозяйство, РОССИЯ, СОЧИ
22:10 27.08.2026
 
Первый урожай бананов собрали в экспериментальной теплице в Сочи

В экспериментальной теплице в Сочи собрали 150 килограммов бананов

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СОЧИ, 27 авг - ПРАЙМ. Презентация процесса сбора урожая первых российских бананов с дегустацией нескольких сортов состоялась в экспериментальной теплице в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
Всего в теплице собрали 150 килограммов бананов - это первый большой урожай в Сочи. В четверг посетители и представители СМИ увидели в экспериментальном формате мини-фасовочную линию для бананов, а после смогли сами оценить их вкус, уточнил Платонов.
"Первый урожай бананов составил 150 килограммов. Сегодня прошел официальный срез банановых гроздей в нашей теплице в Сочи. Бананы резали, подвешивали в теплице - получилась мини-фасовочная линия. Мы порезали пять банановых гроздей, показали, как это выращивается, ухаживается, как ведется сбор, как потом фасуется, режется и моется. Это, скажем, была демо-версия в промышленном масштабе", - рассказал Платонов агентству.
Фермер добавил, что бананы искупали и порезали на маленькие грозди, как в магазинах, по пять-девять штук в каждой. По его словам, первый российский банан получился вкусным и ароматным, с густой мякотью.
Платонов отметил, что о полезных свойствах банана, выращенного в Сочи, можно будет узнать после проверки части урожая, отправленной в Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
"Мы накануне, до официальной части, порезали немного зрелых бананов. Сегодня утром отправили в лабораторию, в Новороссийский филиал ЦОК АПК, порядка пяти килограмм", - сказал Платонов.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯСОЧИ
 
 
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