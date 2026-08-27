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"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8

"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8

"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с автоматической коробкой передач (АКПП) и новым бензиновым двигателем с турбиной на 224 лошадиные силы по цене от... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:29+0300

2026-08-27T13:29+0300

2026-08-27T13:29+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с автоматической коробкой передач (АКПП) и новым бензиновым двигателем с турбиной на 224 лошадиные силы по цене от 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба автомобильного производителя. "Sollers ST8 с АКПП уже в продаже. Новый бензиновый турбомотор 224 лошадиные силы, 8-ступенчатый "автомат", полный привод и 900 килограммов в кузове. Внутри - кожаный салон с парящей консолью и 10,4-дюймовым экраном", - говорится в сообществе группы "Соллерс" "ВКонтакте". В конфигураторе на сайте марки Sollers указывается, что цена пикапа с этими агрегатами начинается от 3,3 миллиона рублей. Автомобили Sollers ST8 производятся в Ульяновске по полному циклу с конца января прошлого года. Для них локализованы такие компоненты, как руль, подушки безопасности, блоки управления системой безопасности, сиденья, раздаточные коробки и двигатели.

ульяновск

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