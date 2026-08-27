https://1prime.ru/20260827/sollers-872730245.html
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с автоматической коробкой передач (АКПП) и новым бензиновым двигателем с турбиной на 224 лошадиные силы по цене от... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:29+0300
2026-08-27T13:29+0300
2026-08-27T13:29+0300
бизнес
россия
ульяновск
sollers
соллерс
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872730245.jpg?1787826566
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с автоматической коробкой передач (АКПП) и новым бензиновым двигателем с турбиной на 224 лошадиные силы по цене от 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба автомобильного производителя.
"Sollers ST8 с АКПП уже в продаже. Новый бензиновый турбомотор 224 лошадиные силы, 8-ступенчатый "автомат", полный привод и 900 килограммов в кузове. Внутри - кожаный салон с парящей консолью и 10,4-дюймовым экраном", - говорится в сообществе группы "Соллерс" "ВКонтакте".
В конфигураторе на сайте марки Sollers указывается, что цена пикапа с этими агрегатами начинается от 3,3 миллиона рублей.
Автомобили Sollers ST8 производятся в Ульяновске по полному циклу с конца января прошлого года. Для них локализованы такие компоненты, как руль, подушки безопасности, блоки управления системой безопасности, сиденья, раздаточные коробки и двигатели.
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ульяновск, sollers, соллерс, вконтакте
Бизнес, РОССИЯ, Ульяновск, Sollers, Соллерс, ВКонтакте
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8
"Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с АКПП и бензиновым двигателем
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Соллерс" начал продажи пикапа Sollers ST8 с автоматической коробкой передач (АКПП) и новым бензиновым двигателем с турбиной на 224 лошадиные силы по цене от 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба автомобильного производителя.
"Sollers ST8 с АКПП уже в продаже. Новый бензиновый турбомотор 224 лошадиные силы, 8-ступенчатый "автомат", полный привод и 900 килограммов в кузове. Внутри - кожаный салон с парящей консолью и 10,4-дюймовым экраном", - говорится в сообществе группы "Соллерс" "ВКонтакте".
В конфигураторе на сайте марки Sollers указывается, что цена пикапа с этими агрегатами начинается от 3,3 миллиона рублей.
Автомобили Sollers ST8 производятся в Ульяновске по полному циклу с конца января прошлого года. Для них локализованы такие компоненты, как руль, подушки безопасности, блоки управления системой безопасности, сиденья, раздаточные коробки и двигатели.