https://1prime.ru/20260827/sotni-872739724.html
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных
Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:27+0300
сельское хозяйство
общество
херсонская область
владимир сальдо
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872739724.jpg?1787840846
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. "Собрано 1,7 миллиона тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг", - подчеркнул губернатор.
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, общество , херсонская область, владимир сальдо, всу
Сельское хозяйство, Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных
Сальдо: обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевных в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.
"Собрано 1,7 миллиона тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг", - подчеркнул губернатор.