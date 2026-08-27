https://1prime.ru/20260827/sotni-872739724.html

В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных

В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных

Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:23+0300

2026-08-27T17:23+0300

2026-08-27T17:27+0300

сельское хозяйство

общество

херсонская область

владимир сальдо

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872739724.jpg?1787840846

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. "Собрано 1,7 миллиона тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг", - подчеркнул губернатор.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, общество , херсонская область, владимир сальдо, всу