Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/sotni-872739724.html
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных
Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T17:23+0300
2026-08-27T17:27+0300
сельское хозяйство
общество
херсонская область
владимир сальдо
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872739724.jpg?1787840846
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. "Собрано 1,7 миллиона тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг", - подчеркнул губернатор.
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, общество , херсонская область, владимир сальдо, всу
Сельское хозяйство, Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ
17:23 27.08.2026 (обновлено: 17:27 27.08.2026)
 
В Херсонской области обстрелы уничтожили сотни гектаров посевных

Сальдо: обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевных в Херсонской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Сотни гектаров посевных уничтожены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, успели собрать 1,7 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате вражеских обстрелов в этом году огнем уничтожены сотни гектаров посевов. Тем ценнее каждая собранная тонна зерна", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.
"Собрано 1,7 миллиона тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг", - подчеркнул губернатор.
 
Сельское хозяйствоОбществоХерсонская областьВладимир СальдоВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала