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Соцфонд рассказал о средней пенсии в 12 регионах России

Соцфонд рассказал о средней пенсии в 12 регионах России - 27.08.2026, ПРАЙМ

Соцфонд рассказал о средней пенсии в 12 регионах России

Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в июле зафиксирован в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T01:12+0300

2026-08-27T01:12+0300

2026-08-27T01:12+0300

россия

общество

карелия

архангельская область

республика коми

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в июле зафиксирован в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным Соцфонда, средняя пенсия более 30 тысяч рублей в июле 2026 года отмечена в 12 субъектах страны. Речь идет о Карелии (31 077 рублей), Архангельской области (31 713 рублей), Республике Коми (32 261 рубль), Якутии (33 706 рублей), Сахалинской области (33 737 рублей), Мурманской области (34 265 рублей). Кроме того, соответствующий размер пенсии зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (36 445 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (37 098 рублей), Камчатском крае (37 575 рублей), Магаданской области (37 607 рублей), Ненецком автономном округе (38 810 рублей) и Чукотке (42 213 рублей). Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июле 2026 года составил 25 401 рубль. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23 456 рублей.

карелия

архангельская область

республика коми

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россия, общество , карелия, архангельская область, республика коми