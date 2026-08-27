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СМИ: США хотят упростить захват иранских нефтяных танкеров

СМИ: США хотят упростить захват иранских нефтяных танкеров - 27.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: США хотят упростить захват иранских нефтяных танкеров

Министерство юстиции США готовится возобновить работу "призовых судов", чтобы упростить процедуру захвата иранских нефтяных танкеров, утверждает агентство... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T04:07+0300

2026-08-27T04:07+0300

2026-08-27T04:07+0300

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ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Министерство юстиции США готовится возобновить работу "призовых судов", чтобы упростить процедуру захвата иранских нефтяных танкеров, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Министерство юстиции готовится активировать давно бездействующий военно-морской суд, чтобы упростить процедуру военного захвата иранских нефтяных танкеров в качестве призов США", – передает издание. Цель инициативы – усилить блокаду Ирана и компенсировать издержки конфликта. Однако, как предполагают эксперты агентства, эта инициатива столкнется с рядом юридических сложностей. Юристы подчеркивают, что это "историческая область права, которая не была проверена в современных условиях". В качестве основной площадки для реализации инициативы рассматривается федеральный суд первой инстанции Южного округа Техаса, поскольку расположенный в порту Хьюстона крупнейший в стране нефтехимический комплекс способен обеспечить хранение значительных объемов конфискованной нефти, сообщают источники. Призовые суды – это специализированные трибуналы, существовавшие в международном морском праве для легализации захвата вражеских судов и грузов во время войны, поясняет агентство. Они активно применялись в XVIII–XIX веках, особенно в эпоху Наполеоновских войн и Гражданской войны в США, позволяя государству обращать трофеи в свою собственность и продавать их. Последний раз США использовали такие суды во время Испано-американской войны 1898 года.

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мировая экономика, сша, иран, техас