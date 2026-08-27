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Иранский депутат: санкций США так много, что непонятно, что еще ограничить

Иранский депутат: санкций США так много, что непонятно, что еще ограничить - 27.08.2026, ПРАЙМ

Иранский депутат: санкций США так много, что непонятно, что еще ограничить

США ввели так много санкций против Ирана, что непонятно, что еще они будут ограничивать, заявил РИА Новости официальный представитель комитета по национальной... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:31+0300

2026-08-27T08:31+0300

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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. США ввели так много санкций против Ирана, что непонятно, что еще они будут ограничивать, заявил РИА Новости официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хасан Гашгави. "Уже весь мир задается вопросом, осталось ли что-то, против чего США не ввели санкции, и что еще они планируют ограничить?" - сказал он РИА Новости. Депутат также прокомментировал заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что немедленное введение Вашингтоном вторичных санкций против торговых партнеров Ирана грозило бы коллапсом мировой финансовой системы. По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты сами признали, что их санкционная политика оказывает давление на мировую экономику. "Все слышали противоречивые заявления министра финансов США… Очевидно, что эти санкции оказывают давление на мировую экономику, американский министр сам это признает", - подчеркнул Гашгави. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, начавшуюся в конце февраля 2026 года.

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мировая экономика, сша, иран, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, cnn